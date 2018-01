Trofeo Krupps Cup: vince Kaos Reggio Emilia, soddisfazione per l'Italian Coffee Petrarca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'Italian Coffee Petrarca esce soddisfatto anche dall'ultimo impegno dell'anno solare 2017. La formazione di mister Giampaolo, al cospetto di due formazioni di Serie A, pareggia con Milano (terminata 1-1 e poi vinta per 2-4 dei lombardi ai rigori) e perde con Kaos Reggio Emilia.

LA FINALE.

Il Kaos si impone poi per 2-0 su Milano e conquista la terza edizione del Trofeo Krupps. Per il Petrarca si è trattato di un buon test, in vista dei prossimi impegnativi match tra Campionato e Coppa Italia.