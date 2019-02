Pioggia di medaglie per l'A.S.D Tana delle tigri - Team Monforte al campionato di Taekwondo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Rivceviamo e pubblichiamo:

"Domenica 3 febbraio presso il Palabarton di Perugia si sono disputati i campionati interregionali di Taekwondo WT di combattimento. A tale evento hanno preso parte 57 società provenienti da tutta Italia. L'A.S.D Tana delle tigri Taekwondo - Team Monforte è stata tra le protagoniste del torneo concludendo la competizione con quattro medaglie d'oro, due argento, due bronzo.

Roberto Gavin, reduce dell' oro all'Insubria Cup nella categoria - 45 kg Juniores cinture rosse, non delude le aspettative medaglia d'oro. Splendido esordio per le sorelle Olteanu Nicoleta e Isabella che si aggiudicano il primo posto. Medaglia d'oro anche per l'atleta Abazaj Aisa che stravince la sua avversaria. Argento per Paola Vladulescu che dopo aver superato brillantemente le fasi eliminatorie contro avversarie di alto livello si ferma in finale. Secondo classificato anche Enrico Corduneanu che perde la finale per un solo punto. Medaglia di bronzo per Chirila Miruna che supera i quarti e conclude la sua gara in semifinale contro l'avversaria che poi si aggiudica il torneo.

Sfortunato il piccolo Davide Gavin che nonostante il vantaggio di 6 a 1 viene squalificato. Il commento del Maestro Marco Monforte " Siamo stati tra i protagonisti del torneo, considerando che la metà degli atleti era alla prima esperienza non e' un cattivo risultato. Resta un po' di rammarico perché' due decisioni arbitrali a nostro sfavore ci hanno fatto sfuggire due medaglie d'oro che ci avrebbero portato tra le prime società in classifica"."