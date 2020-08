Come organizzare un trasloco a Padova in tempi rapidi e con costi ridotti

Affrontare un trasloco non è mai una cosa semplice, oltre a dover cambiare casa o città la preoccupazione più grande riguarda sistemare e organizzare il lavoro. A questo stress si aggiunge il timore di non riuscire a portare con sé tutte le cose a cui teniamo e soprattutto intatte.

Gli oggetti di valore si alternano a quelli di uso comune come divani, librerie, cassettiere o scrivanie a cui possiamo anche essere legati a livello sentimentale. Quindi per non avere sorprese la soluzione più adatta è quella di rivolgersi ad una ditta professionale, che si occuperà di organizzare nel dettaglio gli spostamenti e in alcuni casi provvederà anche all’imballaggio. Se invece preferite avere tutto sotto controllo, è meglio occuparvi dell’inscatolamento personalmente.

Tipologie di trasporto

Traslocare vuol anche dire cambiare città, regione e in alcuni casi anche nazione. Vediamo come organizzare ogni fase a seconda della tipologia.

Trasloco locale : è quello più semplice e veloce. Spostandosi all’interno della città, o poco fuori, il tragitto è relativamente breve. Nel giro di uno, massimo due giorni, la ditta è in grado di completare il trasloco e di permettervi di prendere possesso del nuovo appartamento. Se volete ridurre i costi e investire il budget nel servizio di montaggio e smontaggio mobili, ed essere sicuri che gli oggetti preziosi arrivino integri, potete decidere di portare personalmente alcuni scatoloni in auto.

Come organizzare il trasloco

Per rendere il trasloco un’esperienza facile e veloce, basta organizzarsi curando i minimi dettagli.

Alla fase dell’organizzazione bisogna dedicare il giusto tempo, quindi è bene iniziare con largo anticipo, selezionando ciò che si vuole conservare e quello che non ci serve più. In questo caso possiamo decidere di vendere gli oggetti di cui non abbiamo più bisogno online o nei mercatini o regalarli.

Prima di dedicarci alla fase dell’imballaggio, dobbiamo dividere gli oggetti per categoria e stanza. Una volta suddivisi non ci resta che avvolgerli nella carta specifica e inserirli negli scatoloni su cui scriveremo il contenuto e la stanza di destinazione.

Che sia un trasloco nazionale o locale, è bene preparare delle valigie in cui mettere gli oggetti più importanti, quelli che ci serviranno i primi giorni. Anche se il trasloco avviene in pochi giorni, difficilmente riusciremo a liberare gli scatoloni e a sistemare casa subito.

Costi

I costi di un trasloco a Padova possono variare. Di solito i prezzi per il trasporto su ruota sono di circa 1 euro a km, a cui deve essere aggiunta la quantità di mobili e, se richiesto, il servizio imballaggio. Quindi i prezzi vanno da un minimo di 200 per quello locale ad un massimo di 1800 euro per quello internazionale.

Speciale trasloco

A chi rivolgersi a Padova quando si ha bisgono di un trasloco? Qualche suggerimento

