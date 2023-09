Citroën diventa protagonista della Settimana Europea della Mobilità

Come ogni anno, dal 16 al 22 settembre avrà luogo la Settimana Europea della Mobilità: una campagna di sensibilizzazione, promossa dalla Commissione Europea, per incoraggiare un cambiamento delle abitudini a favore di una mobilità più sostenibile.

Il tema centrale, per il 2023, è il ‘Risparmio Energetico’.

Citroën, brand che ha, tra i suoi valori, l’accessibilità a tutti, la sostenibilità, la semplicità, e l’audacia, ha raccolto la sfida, partecipando alla Settimana Europea della Mobilità.

Ha, quindi, coinvolto le concessionarie della rete nel supportare e promuovere la transizione energetica verso una mobilità più green.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far riflettere sui consumi energetici e, in particolare, sui consumi derivanti dalla mobilità urbana che hanno sempre maggiori costi per la collettività, non solo in termini ambientali.

Ciò per far comprendere quanto sia importante che si opti per una mobilità sostenibile; tale scelta, oltre a migliorare la vivibilità delle città, può contribuire considerevolmente al risparmio energetico, al fine di raggiungere l'obiettivo europeo di emissioni-zero di gas serra entro il 2050, come indicato nel Green Deal europeo.

Poiché si tratta di una sfida importante, è essenziale che le parti interessate, quali città, imprese, scuole, ONG e tutti gli altri attori cooperino per ridurre, in modo significativo, le emissioni della mobilità urbana.

Citroën partecipa alla Settimana Europea della Mobilità

Citroën è protagonista della transizione energetica, grazie alla sua gamma che spazia dalle vetture 100% elettriche (Ë-C4, Ë-C4 X, Ë-Berlingo e Ë-Spacetourer), all’intera gamma elettrica di veicoli commerciali, fino all’Ami 100% electric, esempio ideale per spiegare anche ai giovani dai 14 anni i vantaggi della mobilità sostenibile.

Durante questa settimana, le concessionarie Citroën coglieranno l’occasione per esporre, a tutti i potenziali clienti, le problematiche connesse con l’inquinamento ambientale e le possibili soluzioni.

Ghiraldo & AutoinSrl, presso la sua sede di Padova, sita in Viale Dell'Industria, 9/11, organizzerà un incontro il 16 settembre, proprio in occasione dell’apertura della Settimana Europea della Mobilità.

Un evento dedicato alla mobilità sostenibile: ecco il programma

Il pomeriggio del 16 settembre verrà dedicato ad affrontare il tema della mobilità sostenibile, secondo il seguente programma.

L’incontro avrà inizio alle ore 16.00 , con un Welcome coffee

, con un Welcome coffee A seguire, alle ore 16.30, ci sarà un workshop per illustrare i temi della mobilità sostenibile, approfondendo la conoscenza delle vetture della gamma elettrica e i vantaggi di un elettrico davvero “senza pensieri” e accessibile a tutti.

ci sarà un workshop per illustrare i temi della mobilità sostenibile, approfondendo la conoscenza delle vetture della gamma elettrica e i vantaggi di un elettrico davvero “senza pensieri” e accessibile a tutti. Sarà, anche, l’occasione per presentare l’esclusiva offerta Citroen Ëasy GO : una risposta perfetta alle esigenze di una mobilità green per tutti che, ad esempio, permette di avere Citroën Ë-C4 elettrica a partire da 199 €/mese.

: una risposta perfetta alle esigenze di una mobilità green per tutti che, ad esempio, permette di avere Citroën Ë-C4 elettrica a partire da 199 €/mese. Il meeting si concluderà alle ore 17.30 circa.

circa. Al termine dell’incontro, dalla concessionaria partirà una ‘ carovana elettrica ’, che passerà per i luoghi più significativi della città.

’, che passerà per i luoghi più significativi della città. Tutti i partecipanti riceveranno, in omaggio, un simpatico gadget.

Un'imperdibile occasione per saperne di più riguardo la mobilità urbana e fare un passo verso un nuovo modo di muoversi, più sostenibile.

Con Citroën Easy GO l’auto elettrica diventa davvero alla portata di tutti

Sono ancora numerosi i dubbi e le incertezze che gli automobilisti hanno nei confronti della mobilità elettrica, per questo Citroën, durante la settimana della mobilità sostenibile, coglie l’opportunità per rispondere ai principali quesiti che possono sorgere.

- Questa tecnologia fa per me?

È vero, la tecnologia elettrica è piuttosto nuova, ma questa è l’occasione perfetta per provarla e capire se è adatta alle proprie esigenze.

L'offerta Citroën Easy GO, infatti, offre la totale libertà, dopo 3 anni, di tenere l’auto, sostituirla o restituirla.

- Il costo non è eccessivo?

Con la promozione attiva, Citroën Easy GO è ancora più conveniente di un’auto termica tradizionale.

Si può avere, ad esempio, una C4 elettrica a soli € 199 mese, con un anticipo di € 2.500.

- Come faccio a ricaricare? Dove trovo le colonnine di ricarica?

Stop all’ansia da ricarica! Nell’offerta è inclusa la wallbox; si tratta di un dispositivo compatto, che si monta a parete, studiato per la ricarica domestica dei veicoli elettrici.

Fare un passo verso un nuovo modo di muoversi, più sostenibile, non è mai stato così facile.