Street photography: corso gratuito per giovani a Montegrotto Terme

L’amministrazione comunale di Montegrotto Terme in collaborazione con l’ associazione culturale Fantalica di Padova propone, ai giovani dai 18 a 30 anni del territorio, la partecipazione ad un ciclo gratuito di laboratori dedicati alla Street photography condotti dai fotografi Alberto Girotto e Francesco Mion.

«I giovani - afferma la vicesindaca Elisabetta Roetta - raccontano molto attraverso le loro fotografie nei social. Abbiamo pensato a un percorso con l’accompagnamento di fotografi esperti che sviluppi la loro creatività e al contempo promuova la realizzazione di opere artistiche che valorizzino il territorio e la storia della città di Montegrotto Terme. Ci auguriamo che questa esperienza possa essere utile per condividere le passioni, gli stati d’animo e anche per raccontare i luoghi che i giovani frequentano».

Il laboratorio destinato a giovani tra i 18 e i 30 anni verrà presentato il 30 gennaio alle 20.30 presso la casetta Mostar di Montegrotto Terme. Gli incontri sono in programma tutti i martedì dalle 20.30 alle 22.30 dal 13 febbraio al 12 marzo 2024, seguiti da uscite per pratica fotografica sul campo il 24 febbraio e 2 marzo, per un totale di 16 ore di attività.

Grazie alla partecipazione del fotografo e fotoreporter Alberto Girotto e del fotografo e videomaker Francesco Mion si darà la possibilità di scoprire alcuni dei segreti della fotografia. Dalle basi teoriche e concettuali fino agli aspetti più pratici e applicativi. l percorso fa parte del progetto «Kreo art lab. Incontriamoci con arte»,

I principali argomenti trattati durante il corso saranno:

Il linguaggio fotografico della street photography

Gli strumenti per fotografare: dallo smartphone alla macchina fotografica

Modalità di scatto + Diaframma/Tempi/ISO

La composizione nella street photography

La luce e il movimento

Gli scatti realizzati dai partecipanti durante il corso potranno far parte di un’opera collettiva che andrà a valorizzare uno spazio pubblico del Comune di Montegrotto Terme.

L'iscrizione gratuita può essere effettuata online attraverso il link: https://www.fantalica.com/ event/street-photo-montegrotto .

Per informazioni in segreteria: lun-ven 10-14/16-20, via Giovanni Gradenigo 10 35131 Padova, Info: mail fantalica@fantalica.com, tel. 3483502269/049210409

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2526&area=H

Foto articolo da comunicato stampa