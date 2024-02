Professore dell'Università sanzionato per frasi sessiste rivolte alle studentesse

La Rettrice aveva chiesto una sanzione superiore, ma il collegio di disciplina ha deciso per la "censura". La segnalazione è partita da delle studentesse e il destinatario è un professore del dipartimento di materie umanistiche dell'Università. Il docente, secondo gli studenti che hanno fatto la segnalazione, ha usato termini definiti "inadeguati" nei confronti di donne, omosessuali e stranieri, con aspri commenti a sfondo sessuale.



Gli episodi per i quali sono state inoltrate le segnalazioni al collegio di disciplina risalgono all'autunno di due anni. In quello stesso periodo poi fu proprio la rettrice Daniela Mapelli, dopo aver ascoltato le studentesse che si dicevano sotto choc ed esterefatte per le affermazioni del docente, che la vicenda sarebbe stata sottoposta all'organo di disciplina, cui si è rivolta il 28 aprile scorso. Sembrerebbe addirittura che una studentessa abbia abbandonato il corso dopo che era stata destinataria di commenti fuori luogo, di fronte all'intera aula. Di qui la decisione del collegio di disciplina. Ma come dicevamo, la Rettrice Daniela Mapelli, avrebbe caldeggiato per il professore una sanzione maggiore, ma per fare questo si sarebbe dovuto riavviare l'iter processuale, il che avrebbe comportato tempi lunghi.