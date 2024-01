Progetto street defence “non più [in] difesa”, corsi di autodifesa a Selvazzano Dentro

Dopo il successo delle precedenti edizioni, riprendono i corsi base e avanzato di "Street defence" per le donne, finalizzati ad apprendere le tecniche per imparare a proteggersi in situazioni di rischio in ambienti urbani.

La presentazione

Mercoledì 10 gennaio 2024 alle 20.30 si terrà la serata di presentazione dei corsi presso la palestra Don Angelo Bertolin - Via Don Bosco 172/A a Tencarola.

Dove e quando

Il corsi si terranno da mercoledì 17 gennaio 2024 nelle serate di lunedì e mercoledì presso la palestra Don Angelo Bertolin - Via Don Bosco 172/A a Tencarola, a partire dalle 19.30. Gli orari precisi saranno definiti in base al numero di iscrizioni e al livello di preparazione.

Info e iscrizioni

Il progetto è affidato alla VIFIT SSD. Per informazioni e iscrizioni contattare il Dott. Giampaolo Andreatta tel. 339 7783665 mail giampaolo.andreatta@gmail.com

I corsi sono gratuiti, unico onere a carico delle partecipanti è l'importo di 15 euro a copertura dei costi assicurativi contro gli infortuni.

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=1342&area=H