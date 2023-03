Progetto street defence “non più [in] difesa”, corsi di autodifesa a Selvazzano Dentro

Al via da lunedì 27 marzo 2023 i corsi gratuiti di autodifesa rivolti alle donne per apprendere le tecniche e imparare a proteggersi nella vita di tutti i giorni, in collaborazione con ViFit SSD. Sono previste 16 lezioni, che si terranno nella palestra della Scuola Don Angelo Bertolin in via Don Bosco 172 a Tencarola.

Strumenti pratici e utili

«Ripartono a Selvazzano Dentro i corsi di difesa personale per donne, per il sesto anno – dichiara il Sindaco Giovanna Rossi – Il corso, teorico e pratico per donne, si basa su uno specifico programma, appositamente realizzato grazie all’esperienza e agli studi degli istruttori. L’obiettivo è quello di trasmettere alle partecipanti delle semplici pratiche per non mettersi in pericolo, per non farsi prendere dal panico e per reagire con prontezza di riflessi e controllo in caso di necessità. Vista l’importanza e l’obiettivo di questa iniziativa invito tutte le Concittadine a partecipare numerose».

«I corsi di difesa personale attiva da strada per donne – sostiene l’Assessore alla Sicurezza Giacomo Rodighiero – sono stati organizzati per fornire uno strumento pratico e utile per la vita quotidiana. Le lezioni avranno inizio a fine marzo 2023 e sono rivolte alle donne del nostro territorio. I corsi sono gratuiti e saranno differenziati in modalità base e avanzato. Il progetto introduce alla pratica e alla conoscenza delle tecniche di difesa personale femminile anche attraverso l’individuazione delle ottimali risorse per la prevenzione e il contenimento di ogni forma di violenza, fisica o psicologica, sulla donna e in ogni contesto».

Come partecipare

È necessario il certificato di idoneità sportiva non agonistica.

L’unico costo a carico delle partecipanti è di 15 euro per l’assicurazione contro gli infortuni.

Orari indicativi

corso base lunedì - mercoledì ore 19.30 - 21

lunedì - mercoledì ore 19.30 - 21 corso avanzato lunedì - mercoledì ore 21 - 22.30

Per informazioni e iscrizioni

Dr Giampaolo Andreatta cell. 339.7783665

Mail giampaolo.andreatta@gmail.com

Selvazzano che… Autodifesa!

Foto articolo da comunicato stampa