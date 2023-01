"Dance and Parkinson" agli Eremitani, il corso di danza rivolto ai malati e ai loro caregiver

Da lunedì 16 gennaio il Museo Eremitani ospita ogni settimana il laboratorio “Dance and Parkinson” organizzato dall’Associazione Parkinson Padova per promuovere il benessere dei malati di Parkinson e dei loro caregivers.

Il progetto, curato da Giovanna Trinca e Elisabetta Cortella, insegnanti di danza, coreografe e danzatrici, si articolerà in un ciclo di incontri che ha l’obiettivo di sviluppare le abilità del corpo e di acquisire maggior coscienza del movimento. “Dance and Parkinson” offre ai partecipanti l’occasione straordinaria di danzare in ambienti particolarmente prestigiosi e ricchi di opere d’arte, fra la sala Canova e la sala del Romanino.

Ogni appuntamento con “Dance and Parkinson” renderà quindi possibile la fusione dell’arte della danza con la bellezza di ambienti che custodiscono le più alte forme di espressioni artistiche del passato della nostra città, abbracciando il principio che la bellezza e l'arte possano contribuire al benessere di tutte le persone.

L’Associazione Parkinson Padova è un’organizzazione di volontariato che si occupa di sostenere fa-miliari, caregiver, medici e operatori sanitari che si occupano di persone affette dal Parkinson.

Informazioni

associazioneparkinsonpadova@ gmail.com | tel. 3661537851

https://parkinsonpadova.com/2023/01/04/dance-and-parkinson-un-laboratorio-attivo-da-non-perdere/

https://www.facebook.com/AssociazioneParkinsonPadova/

https://padovacultura.padovanet.it/it/musei/dance-and-parkinson-al-museo-eremitani