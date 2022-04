“Oltre la siepe. Origine e vocazione della Villa Veneta”, al via il corso per docenti

La Civiltà delle Ville Venete diventa un corso di formazione per i docenti delle scuole del Veneto. “Oltre la siepe. Origine e vocazione della Villa Veneta” è il titolo del corso che nasce dal protocollo d’intesa tra IRVV (Istituto Regionale Ville Venete) l’Associazione per le Ville Venete e l’Usr (ufficio scolastico regionale per il Veneto).

Gli incontri

Si comincia il 22 aprile a Cà Marcello a Piombino Dese (PD) dove si approfondirà il tema “Origini della Villa Veneta attraverso l’archeologia e il suo paesaggio agricolo”.

Si passa quindi al 29 aprile al Parco Frassanelle a Rovolon (PD) dove ci sarà invece una lettura botanica, storica, geografica e mitologica degli alberi del parco.

A seguire: il 6 maggio a Villa Valmarana ai Nani a Vicenza (VI) si terrà il corso “Vocazione della Villa veneta: un esempio concreto di multidisciplinarietà, dalla storia all’economia” e infine il 20 maggio a Castello di Thiene a Thiene si conclude con il corso “La nuova didattica e i cinque sensi: tecniche e strumenti per ri-narrare il patrimonio artistico e culturale”.

Gli argomenti

Il corso di formazione propone ai docenti argomenti che spaziano tra varie discipline didattiche: storia, geografia, arte, scienze naturali, letteratura, tecnologia ed economia. Un approfondimento sul complesso ecosistema delle Ville Venete, e dei loro spazi verdi.

L’obiettivo

Le Ville Venete sono una realtà diffusa in tutto il Veneto e Friuli-Venezia Giulia, l’obiettivo del corso di formazione è quindi quello di far conoscere ai docenti la storia della Civiltà della Villa Veneta perché venga trasmesso alle nuove generazioni. I partecipanti, una volta formati, potranno costruire un modulo di educazione civica come suggerito dalle recenti indicazioni del MIUR in merito allo sviluppo sostenibile, in allineamento ai 17 obiettivi enunciati dall’agenda ONU 2030.

Dettagli

Ogni incontro sarà tenuto da due docenti, professionisti qualificati nei settori che spaziano dall’agricoltura all’arte e cultura, alla storia e al paesaggio, fino all’ economia e alla gestione di una Villa Veneta. Ogni appuntamento sarà strutturato in una prima parte di apprendimento frontale e in una seconda parte di workshop dove si lavora a gruppi di docenti. Ad accogliere i partecipanti ci sarà anche il Proprietario della Villa.

Un viaggio straordinario

Spiega Isabella Collalto de Croy, Presidente dell’Associazione per le Ville venete: «Sarà un viaggio straordinario nel tempo, attraverso il confronto di periodi storici diversi; e nello spazio: dalla decorazione dell’ambiente naturale a quella degli ambiti interni, attraverso un percorso storico, artistico, botanico, economico, sostenibile in cui nulla è slegato e tutto contribuisce a costituire la straordinaria realtà delle nostre Ville Venete».

Il valore

Secondo il Presidente dell’IRVV, professor Amerigo Restucci «Le Ville Venete costituiscono parte integrante del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e sociale del nostro territorio, nonché un elemento ed un presidio fondamentali del paesaggio in cui sono integrate. È proprio per questo che l’approfondimento e la trasmissione della loro conoscenza assume un valore particolare».

Un grande laboratorio didattico

Interviene la dottoressa Carmela Palumbo, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto: «La Villa Veneta può rappresentare per le nostre scuole un grande laboratorio didattico, una sorta di aula allargata, che si offre alle varie discipline con molteplici opportunità di approfondimento».

Come partecipare

Il corso, gratuito, rilascia un attestato di partecipazione che certifica le ore di formazione. Informazioni ed iscrizioni: info@villevenete.org | cell. 338.5442197

Foto archivio - Parco Frassanelle con Villa a Rovolon