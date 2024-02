Educational per insegnanti alla scoperta delle proposte didattiche, la proposta

Nel complesso Battistero della cattedrale e museo Diocesano di Padova, venerdì 8 marzo 2024, ore 17.30. Posti limitati (25 max), la partecipazione è gratuita ma con iscrizione necessaria tramite apposito form

Conoscere e testare le possibilità didattiche all’interno del complesso Battistero della Cattedrale di Padova e Museo diocesano è la proposta che arriva da Kalatà e Museo diocesano, rivolta agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, per venerdì 8 marzo 2024.

Un educational gratuito che si terrà a partire dalle ore 17.30 per scoprire, grazie a un inedito percorso narrativo, le bellezze, la storia, l’architettura, i linguaggi… e le meraviglie del Trecento padovano all’interno del Battistero della Cattedrale e del Museo diocesano.

Un’occasione in cui gli insegnanti potranno approfondire la variegata offerta didattica pensata per le diverse fasce di età, che permette di approfondire gli usi e costumi della Padova Carrarese, decodificare segni e simboli dello spazio dipinto e immergersi nella magnificenza degli edifici che si affacciano su Piazza Duomo.

Proposte arricchite, per le fasce più giovani, anche da un quaderno operativo – Activity book – che consente di proseguire l’approfondimento in classe, anche in modalità creativa e divertente.

Gli insegnanti interessati a partecipare all’educational (i posti sono limitati – 25 in tutto) possono effettuare una prenotazione tramite il link: https://bit.ly/educational_battistero_padova

L’iniziativa è un progetto dell’impresa culturale Kalatà e Museo diocesano di Padova

***

Battistero e Museo Diocesano di Padova

La decorazione pittorica custodita all'interno del Battistero della Cattedrale, commissionata al pittore Giusto de’ Menabuoi da Fina Buzzaccarini, moglie di Francesco il Vecchio da Carrara, signore di Padova, rappresenta una delle più alte manifestazioni dell’arte italiana del Trecento, riconosciuta dal luglio 2021 patrimonio Unesco all’interno de “I cicli di affreschi del XIV secolo di Padova”.

Una voce narrante guida il pubblico all’interno di questo straordinario luogo di fede e di arte e consente di immergersi nella magnificenza dei suoi affreschi che raccontano la Storia della Salvezza, dal libro della Genesi a quello dell’Apocalisse, fino al Paradiso che domina la cupola. Il complesso monumentale degli edifici di piazza Duomo a Padova – Domus Opera – che comprende anche la Cattedrale e il Palazzo Vescovile, è la testimonianza della storia e della tradizione del cristianesimo a Padova. All’interno del Palazzo ha sede il Museo diocesano, con il suo maestoso Salone dei Vescovi, visitabile anche attraverso un inedito tour guidato.

Il tour guidato è attivo tutti i giorni (escluso il lunedì mattina).

Per maggiori informazioni www.kalata.it