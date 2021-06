Laboratorio artistico di ceramica al parco dei Faggi

/ Via Vecchia, 1

Adama Asc propone una serie di incontri di laboratori di ceramica, tenuti dalla ceramista Mara Ruzza, per creare e decorare con l’argilla.

Presentazione in Sala Nievo (via Piovese 74), venerdì 11 giugno dalle ore 17 alle ore 19, partecipazione gratuita.

Gli incontri si presentano come un’opportunità per scaricare lo stress e allo stesso tempo sviluppare la creatività creando oggetti e sculture con l’argilla, cimentandosi in ogni fase del processo che porta alla realizzazione di un’opera fatta interamente a mano.

L’invito è rivolto a tutti, bambini, famiglie, ragazzi e adulti.



Evento realizzato con il contributo del Comune di Padova - Quartiere 4 Sud Est.

Calendario incontri

16, 18, 21, 23, 30 giugno; 2, 5, 7 luglio, dalle ore 16 alle 19.

Open Day domenica 27 giugno, ore 9.30 -12.30 e 16 - 19

Dove? Al parco dei Faggi, via Vecchia - Padova

Data la quantità limitata di posti disponibili, in osservanza alle norme anti Covid, si consiglia di prenotare in anticipo chiamando il numero 3470557569 dalle 14 alle 18.

Dettagli

Locandina del laboratorio artistico di ceramica

Programma del laboratorio artistico di ceramica

Per informazioni

Adama Asc

telefono 3470557569 dalle 14 alle 17.30

email adama.cultura@gmail.com

sito www.mararuzza.com - Associazione Adama

Facebook Associazione Adama