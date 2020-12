L’inglese in Italia: Padova nella top 10 italiana, ma il paese è lontano dal podio mondiale

Riceviamo e pubblichiamo:

EF Education First, organizzazione leader nel settore di viaggi studio e corsi di lingua all’estero, pubblica oggi EF EPI 2020, la decima edizione dell’Indice di Conoscenza dell’Inglese, nel quale analizza i dati di 2.2 milioni di adulti non anglofoni in 100 Paesi e regioni. Anche quest’anno ritroviamo sul podio l’Olanda, seguita da Danimarca e Finlandia. Sebbene l’Italia risalga di 6 posizioni arrivando al 30esimo posto, rimane comunque in coda alla classifica europea.

Si comunica sempre più in inglese

«In questo 2020 così impegnativo, le circostanze hanno evidenziato l’importanza di una comunicazione chiara e di una cooperazione transnazionale e in questo contesto l’inglese riveste il ruolo di lingua franca globale attraverso cui sempre più persone comunicano.” commenta Natalia Anguas, Amministratore Delegato di EF Italia. “EF EPI offre preziosi spunti di riflessione sull’importanza di continuare negli investimenti previsti dal sistema educativo per l’insegnamento dell’inglese in Italia e nel resto del mondo, sia nella formazione e aggiornamento dei docenti, che favorendo sempre più gli scambi culturali e le esperienze di soggiorno studio all’estero».

Le novità di EF EPI 2020:

L'Europa guida sempre la classifica con ben 9 Paesi nella top 10.

L'Italia sale al 30esimo posto, lasciando la Spagna, in coda alla UE, ma Milano e Roma restano in fondo alla classifica delle città europee.

Veneto al terzo posto della classifica delle regioni italiane, confermando un buon livello di inglese tra gli adulti.

Nella classifica delle città italiane, troviamo Verona, Padova e Roma è solo all'8° posto a pari merito, mentre a conquistare il podio troviamo Vicenza

Si riconferma un divario nella conoscenza dell'inglese tra le città del centro nord e le regioni del sud, riaprendo il dibattito sul ruolo della scuola nel nostro paese

Come lingua franca più importante per la comunicazione e la cooperazione internazionale, l'inglese svolge un ruolo essenziale nel panorama politico ed economico, in particolare se analizzati alla luce dell'emergenza mondiale vissuta nel 2020.

L'inglese si riconferma una competenza di vitale importanza nel mercato del lavoro odierno, caratterizzato da una maggiore fluidità e una richiesta crescente di competenze lavorative non specifiche.

A livello mondiale, i giovani di età tra i 26 e i 30 anni hanno il livello di conoscenza dell'inglese più alto, mentre gli adulti sopra i 40 anni ottengono un punteggio migliore di quelli tra i 18 e i 20 anni, sottolineando il ruolo di università e aziende nello sviluppo della conoscenza dell'inglese.

Pubblica amministrazione, manifattura, sanità e istruzione sono i settori lavorativi con i punteggi più bassi, mentre il settore privato dimostra una conoscenza più approfondita della lingua. Questo dimostra che una crescente concorrenza spinge le aziende a selezionare lavoratori più qualificati da un punto di vista linguistico e a fornire ai propri impiegati corsi per imparare l'inglese e rimanere competitivi.

In EF EPI 2020, per calcolare i punteggi, si è adottata una scala su 800 punti rigorosamente allineata al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) ed inserita nel rapporto. Lo scopo di questa nuova scala è di eliminare la confusione tra EF EPI e EF SET e di interpretare erroneamente il punteggio EF EPI come percentuale.

Il rapporto EF EPI 2020 può essere scaricato dal sito https://www.ef-italia.it/epi/. Di seguito, la classifica EF EPI 2020.

Classifica top 10 per regioni italiane di EF EPI 2020

Classifica EF EPI 2020 - Regione

Emilia-Romagna Lombardia Veneto Toscana Piemonte Friuli-Venezia Giulia Liguria Lazio Marche Umbria

Classifica top 10 per città italiane di EF EPI 2020

Vicenza Firenze

Milano

Torino Treviso

Varese Modena Bologna Bergamo Brescia Verona

Padova

Roma Como

Venezia Pisa

Classifica EF EPI 2020 mondiale

Olanda Danimarca Finlandia Svezia Norvegia Austria Portogallo Germania Belgio Singapore Lussemburgo Sud Africa Croazia Ungheria Serbia Polonia Romania Svizzera Repubblica Ceca Bulgaria Grecia Kenya Slovacchia Lituania Argentina Estonia Filippine Francia Lettonia Italia Malesia Sud Korea Hong Kong, Cina Nigeria Spagna Costa Rica Cile Cina Paraguay Bielorussia Cuba Russia Albania Ucraina Macao, Cina Bolivia Georgia Rep. Dominicana Honduras India Armenia Uruguay Brasile Tunisia Giappone El Salvador Iran Panama Perù Nepal Pakistan Etiopia Bangladesh Guatemala Vietnam Emirati Arabi Uniti Venezuela Sri Lanka Turchia Kuwait Qatar Giordania Nicaragua Bahrain Indonesia Marocco Colombia Mongolia Afghanistan Angola Algeria Messico Egitto Cambogia Sudan Azerbaijan Siria Uzbekistan Camerun Thailandia Costa d’Avorio Kazakhistan Ecuador Myanmar Rwanda Kyrgyzstan Arabia Saudita Oman Iraq Tajikistan

EF Education First

