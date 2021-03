Dopo la pausa dovuta alla pandemia, ripartono gli incontri formativi del progetto “Insieme per crescere”

Dopo la pausa forzata a causa della pandemia, da sabato 27 marzo ripartono gli incontri formativi per le famiglie con bambini fino ai 6 anni, promossi dal Settore Servizi Scolastici. È un’iniziativa che rientra tra le azioni previste dal progetto “Insieme per crescere”, un progetto che ha ottenuto un finanziamento di 650 mila euro come vincitore del Bando Nazionale Prima Infanzia.

Gli incontri, tutti online, verranno tenuti da esperti delle associazioni partner del progetto con l’obiettivo di dare supporto alle famiglie rispetto alla crescita dei propri bambini e ai vissuti che li accompagnano e nello stesso tempo promuovere la formazione della genitorialità.

«La nostra Amministrazione ha da subito manifestato una particolare sensibilità in materia di politiche per la famiglia – ha detto Cristina Piva assessore alle politiche educative e scolastiche - Per quanto riguarda la fascia dei bambini da 0 a 6 anni è particolarmente attenta anche al supporto e alla formazione a favore della genitorialità. Questi incontri toccano argomenti utili ai genitori che grazie alla professionalità dei partner coinvolti riescono a trasmettere e diventare propositivi nella soluzione dei problemi quotidiani e a potenziare il ruolo dei genitori e della coppia nello svolgimento della loro funzione educativa».

Alcuni incontri sono a partecipazione libera collegandosi direttamente alla piattaforma segnalata, per altri invece è necessaria l’iscrizione via e-mail.

Il progetto “Insieme per crescere” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.www.conibambini.org».

Sabato 27 marzo , dalle ore 10 alle 12

"A che gioco giochiamo?! Riflessioni sul ruolo del gioco nella prima infanzia"

Associazione Amici dei Popoli (cell. 347 3498098 - email progettiecg.adp@gmail.com )

L'incontro si svolge sulla piattaforma Zoom (ID 842 9295 9885 - Passcode 210001)



"Costruire stabilità in famiglia nel tempo dell'incertezza. Genitori che r-esistono"

Associazione Archè (cell. 340 2574295 email info@psicoarche.it )

Per partecipare è necessario iscriversi via email



"Io sono felice...e tu? Emozioni e sentimenti nella relazione tra il bambino e i genitori"

Associazione Amici dei Popoli (cell. 347 3498098 - email progettiecg.adp@gmail.com )

L'incontro si svolge sulla piattaforma Zoom (ID 856 5569 7885 - Passcode 116731)



"Green T... storie per star bene: due immersioni in racconti per l'infanzia provando a dare vita alle parole"

Associazione I Fantaghirò (cell. 348 2611352 - email fiorionardo@libero.it )

Per partecipare è necessario iscriversi tramite messaggio WhatsApp al numero dell'Associazione

L'incontro si svolge sulla piattaforma Google Meet



"Green T... storie per star bene: due immersioni in racconti per l'infanzia provando a dare vita alle parole"

Associazione I Fantaghirò (cell. 348 2611352 - email fiorionardo@libero.it )

Per partecipare è necessario iscriversi tramite messaggio WhatsApp al numero dell'Associazione

L'incontro si svolge sulla piattaforma Google Meet



"Workshop baby signs, i segni per comunicare con mamma e papà"

Baby Signs (cell. 392 6282909 - email info@babysignsitalia.com )

Per partecipare è necessario iscriversi compilando l'apposito form online



"La comunicazione in emergenza: cosa, come, quanto e quando comunicare ai nostri bambini e bambine?"

Associazione ?Aspic (cell. 349 2882479 - email info@aspicpsicologiaveneto.it )

Per partecipare è necessario iscriversi via email



"Il bello di essere genitori: ogni giorno un inizio nuovo"

Associazione Kalethèia (cell. 328 0685751 - email kaletheia2014@gmail.com )

L'incontro si svolge sulla piattaforma Google Meet



"La tristezza dei bambini come occasione di crescita"

Associazione Aspic (cell. 349 2882479 - ?email info@aspicpsicologiaveneto.it )

Per partecipare è necessario iscriversi via email



"Il bello di essere genitori: ogni giorno un inizio Nuovo"

Associazione Kalethèia (cell. 328 0685751 - email kaletheia2014@gmail.com)

L'incontro si svolge sulla piattaforma Google Meet

