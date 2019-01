Truffa dello specchietto: accusa un giovane di averlo tamponato e gli spilla cento euro

Ennesima rivisitazione della "truffa dello specchietto", con un giovane imbrogliato da un coetaneo e costretto a pagare un danno per un incidente mai avvenuto.

L'imbroglio

La vicenda risale a venerdì: un 26enne di Cadoneghe sta viaggiando in auto per le strade della zona. All'improvviso un altro veicolo gli si affianca, quasi gli taglia la strada. Suona e gli fa cenno di fermarsi. Frastornato il ragazzo accosta, scende e si trova davanti un coetaneo che sbraita. Lo accusa di averlo appena tamponato, rompendogli uno specchietto. Il ragazzo non si è accorto di nulla, prova a protestare ma l'altro continua a inveire indicando l'auto danneggiata.

Le indagini

Gli dice che è disposto a non denunciarlo e a non chiamare i vigili, ma in cambio vuole cento euro in contanti, immediatamente. In confusione, il 26enne cede e consegna i soldi. L'altro se ne va, ma dopo qualche minuto la vittima rinsavisce e va a raccontare tutto ai carabinieri. Raccolta la testimonianza, sorge il dubbio che sia una classica truffa e partono le indagini. Nel giro di pochi giorni i militari trovano la conferma decisiva grazie alle telecamere piazzate nella zona del presunto incidente. Le immagini immortalano la scena: le sue auto non si sono toccate. Si vede anche il conducente che ha preteso il denaro, è il giostraio 26enne A.L. I carabinieri lo hanno raggiunto a casa, dove gli hanno notificato la denuncia.

I precedenti

A novembre due episodi simili si sono consumati rispettivamente in corso Australia, dove un automobilista ha tentato lo stesso raggiro in un'area di servizio, e a Legnaro dove un giovane è riuscito a imbrogliare un 90enne. Lo scorso marzo era invece stato arrestato il 26enne napoletano che aveva terrorizzato i guidatori simulando decine di finti incidenti in tangenziale.