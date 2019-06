Aperitivo a Teatro, “Or non vedi tu? Leonardo, dell’occhio e della mano” al Ridotto teatro Verdi

Giovani attori e grandi autori, spettacoli inediti e un drink rinfrescante è il cocktail perfetto per un Aperitivo a teatro: dopo il successo delle edizioni passate, dal 24 giugno al 3 agosto tutte le sere alle 19 torna la rassegna estiva del Teatro Verdi di Padova.

Scopri tutti gli appuntamenti della rassegna estiva "Aperitivo a teatro"

I protagonisti

Un cartellone nel segno dei giovani è quello della quarta edizione di Aperitivo a Teatro con sette spettacoli, tutti di produzione dello Stabile del Veneto, che mettono al centro del palcoscenico i giovani attori allievi dell’Accademia Palcoscenico, la scuola dello Stabile, e i giovani attori professionisti della Compagnia Giovani, nata dal modello TeSeO – Teatro Scuola e Occupazione, in un programma che spazia dai grandi classici alla nuova drammaturgia, dal teatro di narrazione alla commedia dell’arte, attraverso temi che parlano sempre e comunque al nostro tempo.

L'evento

Dal 25 al 27 luglio, ore 21

Ridotto del Teatro Verdi

TAM Teatromusica

Or non vedi tu?

Leonardo, dell’occhio e della mano - studio

Dettagli

Il nuovo nucleo artistico di TAM Bottega d’Arte, composto da Flavia Bussolotto, Antonio Panzuto e Rosanna Sfragara, indaga la figura e l’opera di Leonardo Da Vinci, creando uno spettacolo che si rivolge ad un pubblico di adulti e di bambini. È l’occasione per mettersi in ascolto delle domande che un artista come Leonardo ci pone, oggi come ieri, anche per quel suo muoversi nei molteplici campi del sapere e dell’espressione umana con la curiosità di un fanciullo. Tre le direzioni scelte: il rapporto con la “natura-naturata”, i disegni, ovvero le migliaia di schizzi, note e appunti di studio sugli elementi naturali, per concludere con gli studi di macchine, progetti avveniristici nati da una visione pionieristica delle possibilità umane e dal tentativo determinato di andare oltre, di superare limiti e confini dell’umano sapere.

Leonardo, dell’occhio e della mano - studio

una creazione di Tam Bottega d’Arte

ricerca drammaturgica Flavia Bussolotto, Antonio Panzuto, Rosanna Sfragara

Regia Flavia Bussolotto

Con Rosanna Sfragara e Marco Tizianel

Spazio scenico Antonio Panzuto

Organizzazione Giampaolo Fioretti

Produzione Tam Teatromusica, Teatro Stabile del Veneto

in collaborazione con Comune di Vigonza e Operaestatefestival

durata 1h circa

Biglietti

Intero: 12 euro;

Ridotto: 10 euro (Under 26, Abbonati TSV);

Universitari a Teatro: 3 euro.

Abbonamento a quattro spettacoli 32 euro (acquistabile online, specifiche qui)

Info web