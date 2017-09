Calcio Padova C5, finisce in parità la prima uscita amichevole contro il P5 Spinea

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Termina in parità il primo test match del Calcio Padova C5 per la stagione sportiva 2017/18. I biancoscudati, ospitati al Franchetti di Mestre dal P5 Spinea, si presentano a ranghi quasi completi (Crepaldi rientrerà lunedì) permettendo così a mister Rodriguez di sperimentare diversi quintetti e soluzioni di rotazione.

VANTAGGIO AVVERSARIO. Partita corsara dei padroni di casa, capaci di sfruttare i giusti episodi e mostrare una buonissima intensità in risposta alla pressione alta e ai ritmi già più che soddisfacenti dei biancoscudati: i veneziani passano in vantaggio e ci rimangono per tutti e tre i tempi di gioco, concedendo il pari solo nel finale.

LA SODDISFAZIONE DEI TECNICI. I biancoscudati si presentano più volte davanti alla porta ma peccano nella finalizzazione: una condizione normale quella di difetto di brillantezza in questa parte di preparazione nonostante, a fine match, lo staff tecnico abbia dimostrato apprezzamento per lo stato fisico dei ragazzi e i primi principi di gioco applicati sul campo.

IL BILANCIO. “Partita non semplice visto l’avversario di tutto rispetto - commenta Luca Carraro - soprattutto perché venivano da due settimane di carico fisco importante. In queste amichevoli dobbiamo cercare di trarre gli aspetti positivi e migliorare l’intesa con i nuovi arrivati per trovare l’amalgama giusta che servirà dal 22 settembre. Il risultato conta poco, conta di più aver visto da parte di tutti voglia di far bene e di crescere in vista del campionato”.

CONTINUA LA PREPARAZIONE. Il Padova si appresta ora a iniziare la terza settimana di preparazione. Il prossimo test match è programmato per sabato 9 settembre, sempre a Mestre, contro la Fenice.

FORMAZIONE. Calcio Padova: Androni, Feverati, Mazzuccato, Rasula, Varotto, Carraro, Griggio, Preatoni, Tchamesse, Tiso, Faggin, Celin, Meggiorin, Paperini, Tiso, Scarparo Marcatori: Varotto, Carraro, Paperini (2).