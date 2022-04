“365 volte Europa, un cammino per immagini e parole”, incontro all'Ex Fornace Carotta

Mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 21.15, alla Ex Fornace Carotta di via Siracusa 61 a Padova, si volgerà un incontro pubblico dal tema “365 volte Europa, un cammino per immagini e parole” a cui parteciperà l’Assessore Andrea Colasio.

Per far conoscere e per incentivare il turismo “pedestre”, e per far conoscere l’Europa vista in un modo del tutto particolare, è stato organizzato dall’Associazione XEARTE di Padova, in collaborazione con l’organizzazione “Avventure nel Mondo”, un incontro pubblico con due personalità particolari, Riccardo Carnovalini e Anna Rastello, nel quale essi raccontano, per immagini e parole, l’esperienza vissuta nell’attraversare a piedi tutta l’Europa in 365 giorni.

Nel 2018, infatti, i due personaggi si sono chiesti: Conosciamo realmente l’Europa?

In risposta hanno infilato negli zaini una tenda, un fornelletto, l’occorrente per dormire e cucinare, l’abbigliamento per le quattro stagioni e, in un martedì di metà ottobre, hanno chiuso casa, isolata tra le cime già innevate delle Alpi Graie, dando inizio ad un’avventura.

Il racconto e le fotografie permetteranno ai partecipanti di ripercorrere, con forte coinvolgimento, l’Ovest e l’Est da loro attraversati. Si assisterà ad un “carotaggio”, fatto con il cuore, che ha accolto e raccolto una visione dell’Europa raccontata dalla gente comune, incontrata lungo la via, nel tentativo di superare muri e costruire ponti. Siamo certi che l’esposizione permetterà ai partecipanti di ripercorrere, con forte coinvolgimento, l’Ovest e l’Est da loro attraversati, facendo riflettere su come le azioni quotidiane di ogni singolo individuo, possono essere un contributo per portare il mondo sul sentiero della sostenibilità.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme anti Covid19.

