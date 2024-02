Monselice incontra l'arte 2024: "Gustav Klimt. L'oro e la seduzione"

Nell'ambito della rassegna "Monselice incontra l'arte 2024" è inserita la conferenza della storica dell'arte Valentina Casarotto dedicata a uno dei massimi esponenti dell'Art Nouveau. "Klimt riuscì a restituire alla pittura viennese il posto che le competeva in Europa" (W. Hofmann 1967).

Gustav Klimt (Vienna 1862-1918) è uno degli artisti più amati dal pubblico. Il suo stile, elegante e prezioso, ricco di antichi stilemi reinventati in un’ottica decorativa, è diventato espressione di un’epoca. Nella Vienna di inizio secolo una fucina di talenti elaborava la propria cifra peculiare della modernità allineata alle inquietudini dei tempi. Ritratti sontuosi e immaginifici, fregi decorativi di grandi imprese architettoniche e quadri iconici come il "Bacio" non cessano di esercitare il loro fascino su intere generazioni.

L'appuntamento è per sabato 17 febbraio ore 16 nella Sala della Loggetta a Monselice.