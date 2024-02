8 marzo e dintorni, incontri a Montegrotto Terme

Prezzo non disponibile

Un viaggio tra le diverse realtà che formano l’immagine e definiscono la persona della donna. L’amministrazione comunale di Montegrotto Terme e la Consulta delle Pari Opportunità, con la collaborazione dell'Officina Culturale Itaca, propone per il mese di marzo una serie di incontri che tracciano un itinerario per inquadrare l'impegno e lo sforzo quotidiano nell'essere imprenditrici, professioniste, ma anche madri.

«Anche quest'anno - afferma la Consigliere delegata per le Pari Opportunità Patrizia Mazzonetto - ci impegniamo a celebrare l'8 marzo affinché la donna sia sempre più un soggetto sociale e politico, membro a pieno titolo della società in cui vive».

Gli incontri iniziano il primo marzo con le osservazioni sull'imprenditorialità femminile espresse dal Cantiere delle donne; proseguiranno l'8 marzo, in collaborazione con l'associazione Itaca, con una prima parte verrà proposta una lectio magistralis dell'avvocata Camilla Cabbia sul tema della violenza sulle donne. Su prenotazione (al numero 3488165812) e con una quota di partecipazione di 18 euro è prevista una parte conviviale. A seguire è in programma la presentazione e la discussione di un testo della dottoressa Vincenza Lorusso sull'essere donna e medico in terre di frontiera con l’accompagnamento musicale del gruppo 'Dream Guitars'.

Il 15 marzo ci sarà la proiezione del lavoro documentaristico di Mariagrazia Contini sulla maternità come esperienza svelata 'I nove mesi dopo'.

Il 22 marzo verrà affrontato il tema dei disturbi alimentari con il dottor Paolo Meneguzzo dell'associazione Alice per i DCA.

Il 27 marzo, ci sarà la presentazione del libro 'Mio figlio è femminista' di Monica Lanfranco.

Le prime tre serate saranno ospitate centro Comunale Gino Strada, sede AUSER, mentre le seconde due si terranno nei locali della Biblioteca Civica Alda Merini, tutte inizieranno alle 21con eccezione dell'8 marzo che prenderà avvio dalle ore 19.

