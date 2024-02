Al Piccolo Teatro Don Bosco "Absolute truth"

In una dimensione sociale in cui la fisicità dei rapporti umani è sempre più sostituita da sintetici “dialoghi” su piattaforme “social”, Elena, una donna con una infanzia disfunzionale alle spalle, combatte i fantasmi della suo passato impantanata nella relazione tossica con Alice. Un dramma “della contemporaneità”, in cui passato e presente, reale e immaginario si confonderanno nella mente della donna a tal punto da indurla in una profonda crisi esistenziale. Accompagnata dalle musiche e liriche decadenti di un maturo David Bowie, (interpretate dal vivo), la donna raggiungerà la consapevolezza della sua verità assoluta, ossia di quanto l’amore per “se stessi”, sia l’unica forza per rinascere da acque profonde.

Dal 2018 l’Associazione il QuintoQuarto lavora con l’obiettivo di unire la forza del teatro, della musica e delle arti visive, ponendoli al servizio di questo progetto volto a sensibilizzare la collettività sull’urgenza di sviluppare un itinerario verso la consapevolezza di se stessi e verso l’equilibrio dei sentimenti. La performance, quindi, come amplificatore di segnale, capace di proiettare un messaggio di “rinascita” nel senso più ampio del termine, comunicando l'importanza dell'amore e del rispetto per “sé stessi", come “innesco” potenziale a radicali cambiamenti nella vita e nelle relazioni sociali.

L'associazione IlQuintoquarto di Padova, ideatrice dello spettacolo, sta pianificando una serie di repliche itineranti in molti territori del Veneto e non, il cui ricavato verrà totalmente devoluto a realtà del territorio che si occupano di terapia e ricerca. A Padova l'iniziativa sosterrà Padovaiuta, gruppo no profit che realizza azioni di prevenzione verso ogni forma di subordinazione economica-affettiva delle donne: www.Padovaiuta.it

I biglietti per l’evento di Padova sono già disponibili su ABSOLUTE TRUTH (vivaticket.com)