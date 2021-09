"Adamo ed etica", commedia grottesca con intelligenza artificiale all'auditorium dell'istituto Barbarigo

Riprende in questi primi giorni d’autunno il percorso Etica civile: parole per la cittadinanza, organizzato e promosso lo scorso anno dalla Fondazione Lanza di Padova, alla ricerca di proposte per una cittadinanza attiva. Il percorso, che ha visto lo scorso inverno una serie di dialoghi on line dedicati agli ambiti delle istituzioni pubbliche, della società civile, dell’economia, della cultura, delle religioni, prevedeva anche due appuntamenti-spettacolo che, causa Covid e l’impossibilità di proporli in presenza durante la primavera, vengono ora rilanciati con l’avvio delle attività dell’anno 2021 2022.

Ecco allora il primo appuntamento, venerdì 24 settembre, alle ore 18, nell’Auditorium dell’Istituto Barbarigo con la commedia grottesca con intelligenza artificiale Adamo ed Etica dell’associazione Pop Economix con Alberto Pagliarino e Fabrizio Stasia e la voce di Esther Ruggiero. Regia e supervisione drammaturgica di Alessandro Rossi Ghiglione.

“Etica” è un progetto di teatro e giornalismo che propone in modo squisitamente teatrale una riflessione sul tema della scelta etica oggi e immagina un possibile futuro a partire dalle più recenti scoperte nel campo dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi previsionali.

Una commedia grottesca esilarante, a tratti drammatica, ambientata in un Occidente nel pieno di una crisi economica globale in cui la multinazionale Next crea Etica, una app in grado di dare la soluzione più vantaggiosa a qualsiasi quesito: qual è la donna o l’uomo che dovrei sposare per essere felice? Il lavoro più giusto? Per chi dovrei votare per sentirmi pienamente soddisfatto? Quale taglio di capelli sarebbe il migliore per me? Devo pagare le tasse oppure posso evadere? Etica ha accesso a tutte le tue informazioni, social, messaggi, mail, cartelle cliniche ed è in grado di confrontarle con le enormi quantità di informazioni fornite dai Big Data. Dentro i laboratori della Next si sviluppa la vicenda dei due protagonisti Doc e Adam, il primo è l’inventore di Etica e il secondo la cavia che deve sperimentarla. Adam è l’uomo della strada, semplice, immediato, di una spontaneità coinvolgente, è scelto da Etica tra decine di migliaia di candidati come “cavia perfetta” e si trova da un giorno all’altro a gestire uno stravolgimento entusiasmante della propria vita. Doc è uno scienziato fuori dalla norma, smart e un po’ nerd, con un amore appassionato per i grandi classici della letteratura anglosassone. Doc è un uomo solo, che cerca di tenere a bada il suo ego e prova – con fastidio – ad accompagnare Adam nella sua evoluzione umana. Mentre si evolve la dinamica dei due protagonisti, al di fuori dei laboratori della Next scoppiano le vicende dell’Occidente vinto dalla crisi: l’avvento di Etica nel mondo diventa una nuova speranza per l’umanità o forse una possibile fine.

Una commedia grottesca, esilarante a tratti profondamente drammatica, dove i due attori passano velocemente dai ruoli dei due protagonisti – Doc e Adam – all’interpretazione di decine di piccoli tipi grotteschi: giornalisti, operai senza lavoro, politici, anziane popolane, giovani studenti, giudici – maschere teatrali e icone simboliche del turbinio del nostro tempo – dando vita a uno spettacolo pieno di energia.

La partecipazione è a ingresso libero, ma è necessario registrarsi

L’accesso è consentito solo con green pass.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 15 ottobre, alle ore 18, al Centro Studi Filippo Franceschi (via del Seminario 5/a) e vede in programma il reading Parole e musica per un’etica civile, con Alberto Riello e Stefano Corbo, su testo di Loredana D’Alesio.

Le due proposte si inseriscono nel percorso Etica civile: parole per la cittadinanza, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell’ambito del Bando Eventi culturali 2020, e in collaborazione con Padova Capitale europea del Volontariato 2020 – Centro servizi volontariato – Festival Solidaria

Partner sono la Diocesi di Padova, Collegio Vescovile Barbarigo, Fondazione “Emanuela Zancan” Onlus Centro Studi e Ricerca Sociale, Fondazione Girolamo Bortignon per l’educazione e la scuola, Fondazione “Opera Achille Grandi” – Centro Toniolo, Gregorianum Collegio universitario.

