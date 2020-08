“Agosto, marito mio non ti conosco”, commedia comica in due atti a Carmignano di Brenta

Prosegue anche ad agosto il cartellone di “Estate in Cultura 2020” a Carmignano di Brenta, a cura dell’Assessorato alla Cultira e dell’Associazione Tempi e Ritmi.

Scarica il programma completo

Giovedì 6 agosto alle ore 21.15 la rassegna “Quartieri e Frazione In Scena” a Carmignano di Brenta presenta, presso il parcheggio del palasport Boschi in via Boschi lo spettacolo della Nuova compagnia teatrale (Verona) “Agosto, marito mio non ti conosco” commedia comica in due atti di Rita Vivaldi per la regia di Enzo Rapisarda

Scarica il programma completo

Lucia e Riccardo sono una coppia da anni felicemente sposata. Improvvisamente, in un torrido agosto milanese, Lucia viene colta da un’ossessione ricorrente: è convinta che il marito sia un estraneo piombato a casa sua con intenzioni tutt’altro che benevole. Tenta quindi in tutti i modi di liberarsene e di cacciarlo fuori di casa, mentre Riccardo disperato, chiede l’aiuto di un famoso psichiatra, il quale sospetta che Lucia soffra di una patologia poco conosciuta e spera così di pubblicarne lo studio su prestigiose riviste scientifiche.

Ingresso gratuito, prenotazioni dalle ore 20 presso l’area spettacoli.

Info web

https://www.facebook.com/comunecarmignanodibrenta