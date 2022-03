Riceviamo e pubblichiamo:

"Tra gli illustri studenti l’Università di Padova annovera anche il veneziano Giacomo Casanova che vi si laureò nel 1742 dottore in diritto.

Il 2 aprile, nel suo anniversario di nascita, Albert Gardin presenterà la ristampa del libro di Giacomo Casanova, "Confutazione della Storia del Governo Veneto d’Amelot de la Houssaie", pubblicato a Lugano nel 1769, nel periodo del suo lungo esilio causato dalla sua evasione dai Piombi.

La presentazione avrà luogo nell’atrio antico del Bo, sabato 2 aprile, alle ore 16.30.

Gardin metterà in luce gli aspetti politici e riformisti dello scrittore veneziano, senza cedere ad altre letture fuorvianti del personaggio.

A conclusione dell’incontro, un brindisi in favore dell’Università di Padova e, ovviamente, in favore di Giacomo Casanova per il suo compleanno e per il contributo che dà alla « scienza » della politica veneta; un brindisi con moscato dei colli per sottolineare l’attaccamento di Casanova alla cultura e alla società padovana, acquisita nel suo importante soggiorno di studio patavino e nelle sue numerose visite sui Colli Euganei.

