“Una selva di libri di sera”, Alessandro Barbero al centro civico “F. Presca” a San Domenico

“Una Selva di Libri”, format ormai collaudato per il Comune di Selvazzano Dentro, dopo la stagione 2022-23, la versione estiva e la ripresa per il 2023-24, si amplia ancora. A sostegno del fatto che abbiamo sempre più bisogno di ispirazione, di occasioni di confronto e di conoscenza, l’Amministrazione ha deciso di dedicare tre serate speciali a tre autori molto amati dal pubblico, che andranno sotto il nome di “Una Selva di Libri, di Sera”.

La rassegna ha radici lontane nella storia della Città di Selvazzano Dentro e ha trovato, lo scorso anno, nuova vita nella formula proposta dalla curatrice, Valentina Berengo, attiva da un decennio nel mondo della divulgazione letteraria italiana (Personal Book Shopper, Scrittori a domicilio), ottenendo un ottimo successo di pubblico tanto che alla prima edizione ne è seguita una estiva che ha traghettato il pubblico fino alla seconda stagione ormai in pieno svolgimento.

I tre appuntamenti speciali in orario serale vogliono permettere alla cittadinanza e al pubblico tutto di incontrare grandi professionisti della parola e del pensiero molto amati e molto noti ricostruendo quello spazio “intimo” che alle volte pensiamo di aver perso, visto che la comunicazione di contenuti e forme avviene ormai quasi solo per tramite di mezzi virtuali, dalla televisione al cellulare.

Si inizia con Alessandro Barbero, storico e scrittore, lunedì 19 febbraio alle ore 21.00 al Centro Civico “F. Presca” in via C. Colombo 1 a San Domenico. Lo scrittore sarà in dialogo con Valentina Berengo, curatrice di “Una Selva di Libri”, sul tema “Dalla Storia alle storie”. Barbero infatti non è solo un saggista (e un grande divulgatore) ma un romanziere. Sarà affascinante poter sentire dalla sua viva voce e dalla sua esperienza come i due piani – la Storia collettiva e le storie dei singoli – si intersecano e si contaminano. E anche come possono e devono essere trovate le parole per raccontarli. La conversazione partirà dalle sue ultime due fatiche letterarie: All’arme, all’arme, i priori fanno carne! per Laterza e Brick for stone per Sellerio.

«Alessandro Barbero – dice la curatrice, Valentina Berengo – oltre alla competenza sotto tutti gli aspetti, ha un dono inestimabile: sa raccontare, sa appassionare, sa disvelare mondi. Non c’è nulla più prezioso di questo».

Valentina Berengo, veneziana, scrive di narrativa ed editoria su Il Foglio e su Il Bo Live, magazine dell’Università di Padova. Ha fondato ed è alla guida di “Scrittori a domicilio”, portale di presentazione di autori e autrici, e di “Personal Book Shopper - dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere” progetto di consigli di lettura su misura. Ha ideato e curato diverse rassegne letterarie tra cui “L’anima cólta dell’ingegnere. Ingegneri scrittori e scrittori che parlano di ingegneri e di ingegneria”. Da anni presenta autori in libreria, in biblioteca, online e ai festival Rovigoracconta, Pordenonelegge, La Fiera delle Parole, La Festa del Racconto di Carpi, Freschi di stampa di Imola, oltre che al Premio Mario Rigoni Stern, e fa parte della giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nordest”. È laureata in Ingegneria e ha un dottorato in Ingegneria geotecnica.

“All’arme! All’arme! I priori fanno carne!” (Editori Laterza)

“All’arme! All’arme! I priori fanno carne!” grida un artigiano per incitare alla rivolta. È il 20 luglio del 1378, siamo a Firenze in piena rivolta dei Ciompi, una delle tante che infiammano l’Europa nel corso del Trecento. Utilizzando le cronache del tempo, Alessandro Barbero ci fa rivivere la concitazione, l’entusiasmo, la violenza di quelle giornate in cui una massa di persone decise che il futuro così come lo vedeva non gli piaceva e provò a cambiarlo.

Arrivano completamente inaspettate. Durano pochissimo, talvolta solo qualche settimana, poi vengono represse. Ma in quel poco tempo succedono cose tali da rimanere per sempre incise nella memoria collettiva. Sono le rivolte popolari. La storia, almeno nell’ultimo millennio, è tutta punteggiata da momenti critici in cui una massa di persone decide che il futuro così come lo vede non gli piace, e prova a cambiarlo. Il Medioevo non fa eccezione: anche allora non sono mancati movimenti insurrezionali che nel loro sviluppo iniziale non sembrano affatto distinguibili dalle più travolgenti rivoluzioni moderne. In particolare nella seconda metà del Trecento se ne sono concentrati così tanti da costituire un’anomalia. Alessandro Barbero racconta proprio le più spettacolari fra queste insurrezioni. Per molto tempo gli storici hanno visto nel loro fallimento non solo la prova che i rivoltosi non avevano nessuna possibilità di riuscire, ma che non perseguivano neppure un obiettivo consapevole. Nulla di più falso: i rivoltosi sapevano quello che stavano facendo, avevano rivendicazioni precise e si battevano consapevolmente per realizzarle.

“Brick for stone” (Sellerio Editore Palermo)

È l’anno fatidico 2001. A New York, Harvey Sonnenfeld, agente CIA messo un po’ in disparte ma carico di esperienza, ha un’intuizione, una di quelle convinzioni tenaci che non si sa da dove vengano ma che possono essere più radicate di un ragionamento articolato: ci sarà un attentato. “New York conta un bel po’ di milioni di abitanti, e nessuno può sapere esattamente quanti stanno preparando un attentato. Loro sono qui e io prima o poi li annuserò”. Ingaggia allo scopo un gruppo di persone tanto assurdo quanto efficace. Bobby Fischer, l’unico americano della storia campione mondiale di scacchi, paranoico, ma capace di anticipare un migliaio di mosse; l’immigrato russo Kozlov, un ubriacone, proveniente dall’Afghanistan, ingegnere esperto di ogni tipo di attentato; il professor Koselleck, cacciato dall’università a causa di una condanna per stalkeraggio contro la moglie, il massimo studioso del pianeta di graffiti offensivi e scritte oscene. Intanto un’ombra si aggira, un altro gruppo affaccendato a tessere una rete di contatti; per loro non è il 2001 ma l’anno 1421 dall’Egira. L’improbabile squadra di Harvey Sonnenfeld da un labile indizio scovato in metropolitana e una conversazione captata per caso, dà l’avvio a una corsa contro un tempo immaginario, in cui si profilano minuziosamente terroristi costruiti sull’equivoco.

Siamo arrivati a settembre. La fine è nota. Ma il racconto è pieno di tensione e di sorprese, e pervaso dall’ironia di chi, come Alessandro Barbero, sa guardare alla storia con disincanto. E il desiderio di complotti produce le sue conseguenze, mentre la realtà va pericolosamente, indisturbata, per conto suo.

Alessandro Barbero

Alessandro Barbero è il più noto storico italiano. I suoi libri sono bestseller in Italia e nel mondo e le sue “Lezioni di storia” sono molto seguite dal vivo e online. Insegna Storia medievale presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Ha vinto il Premio Strega nel 1996 con il romanzo storico Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo. Ha collaborato per molti anni con il programma Superquark di Piero Angela e attualmente collabora con i programmi a.C.d.C. e Passato e presente di Rai Storia. Tra le sue molte opere per Laterza: Carlo Magno. Un padre dell’Europa; La battaglia. Storia di Waterloo; 9 agosto 378 il giorno dei barbari; Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell’impero romano; Benedette guerre. Crociate e jihad; Lepanto. La battaglia dei tre imperi; I prigionieri dei Savoia. La vera storia della congiura di Fenestrelle; Donne, madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali; Le parole del papa. Da Gregorio VII a Francesco; Caporetto; Dante; L ’aristocrazia nella società francese del Medioevo. È autore di diversi romanzi storici, tra cui quello vincitore dello Strega e Gli occhi di Venezia (2011). Sellerio ha pubblicato Federico il Grande (2007, 2017), Il divano di Istanbul (2011, 2015), Alabama (2021), Poeta al comando (2022) e Brick for stone (2023).

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SOLO CON MESSAGGIO WHATSAPP indicando la data evento + nome, cognome, numero posti riservati (massimo 4 posti) al n. 366.5736227

Telefono 049.8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano- dentro.pd.it

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=1363&area=H

