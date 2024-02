“Per prima cosa, ammazziamo tutti gli avvocati”, lezione-spettacolo al San Gaetano

“Per prima cosa, ammazziamo tutti gli avvocati” è il titolo della lezione-spettacolo organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Padova, evento che andrà in scena venerdì 9 febbraio a partire dalle 18 presso l’auditorium del Centro San Gaetano in via Altinate, 71.

Si tratta di un appuntamento completamente gratuito, portato in scena dal filosofo e performer teatrale Cesare Catà.

Lo spettacolo tarologico propone un viaggio originale e interattivo nel teatro di William Shakespeare e coinvolgerà direttamente i presenti.

Il pubblico infatti può determinare un percorso scegliendo tra 22 diversi personaggi delle opere dell’autore inglese.

La performance, che utilizza carte speciali, si richiama direttamente alla teoria e alla iconologia dei Tarocchi, per un percorso affascinante tra i drammi shakespeariani che è al contempo un’esplorazione negli archetipi dell’anima umana.

La lezione-spettacolo racconta il rapporto tra il teatro del drammaturgo britannico e le numerose problematiche giuridiche presenti nei suoi copioni, dall’Otello all’Amleto, dal Riccardo II al Giulio Cesare.

In scena è altresì affrontata la questione della misteriosa identità di Shakespeare, l’irrisolta questione della autorship, ponendo sotto particolare attenzione l’ipotesi che l’autore possa essere stato un avvocato.

Mescolando i linguaggi della divulgazione umanistica e della stand-up comedy, la lezione-spettacolo narra il portato letterario-giuridico del corpus shakespeariano tra analisi storico-filosofiche e ironia teatrale.

«E’ una bella occasione per tutti i professionisti – afferma il Presidente dell’Ordine padovano, l’avvocato Francesco Rossi – ma anche e soprattutto per tutti i cittadini appassionati di teatro e in particolar modo di Shakespeare. L’invito è dunque aperto a tutti».

