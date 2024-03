Anello dei Colli Euganei in bici con guida

Siamo nel cuore verde del Veneto, al centro delle sue piste ciclabili che si diramano come una complessa rete che copre un vasto territorio. L’anello ciclabile dei Colli Euganei si sviluppa come un itinerario circolare lungo le vie fluviali che abbracciano il Parco naturale dei Colli Euganei, quasi sempre in piano. Questa pedalata di una giornata intera, accompagnati da un’appassionata guida, vi sorprenderà per la ricchezza del patrimonio culturale con le prestigiose ville venete, le immutate città murate e i castelli.

Punto di ritrovo: BIKE POINT c/o Galzignano Resort SPA & Golf– Viale delle Terme, 84, 35030 Galzignano Terme PD. Come arrivare: in treno alla stazione di Battaglia Terme + 1 km 10 minuti a piedi. In auto: ampio parcheggio libero. Punti di interesse: Canale Battaglia e Bisatto, città murata di Monselice e castello, borgo fluviale di Marendole, città murata di Este e castello, Villa Contarini Venier a Vo, Abbazia di Praglia, Villa Draghi e il Castello del Catajo. Pranzo veloce in agriturismo locale per assaggiare i prodotti di questo territorio che di Gusto se ne intende. Costi:

40 euro per persona con bici propria

55 euro per persona inclusa bici da cicloturismo, borse e caschetto

70 euro per persona inclusa Ebike/bici a pedalata assistita, borsa e caschetto

Foto Viaggiare Curiosi