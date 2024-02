Presentazione del disco: "L'ANGELO IN ESILIO"

Nicola Lotto canta Arthur Rimbaud

brani tratti da Une saison en enfer

traduzione di Ivos Margoni

FF RECORDINGS - Nell'aprile 1873, nella casa di famiglia a Roche, un giovanissimo Arthur Rimbaud iniziava la stesura della sua 'Une saison en enfer', un viaggio iniziatico di straniante bellezza scritto nella forma di una visionaria prosa poetica. Un testo in grado, dopo un primo quasi inevitabile insuccesso, di tracciare un solco profondo nella cultura letteraria di tutto il 900. Un paio d'anni dopo la sua pubblicazione, Rimbaud è già altrove, nell'Africa degli hic sunt leones. Non scriverà più un rigo di poesia. Nicola Lotto è musicista, cantante e cantautore, oggi porta in scena le parole di Rimbaud magnificamente tradotte da Ivos Margoni. Parole cantate, accennate o urlate, arrangiate in musica con la produzione artistica di Flavio Ferri, quasi canzoni, non più letteratura.

Dell'opera di Arthur Rimbaud esistono innumerevoli interpretazioni, letture, analisi, illuminazioni e iperboli. Lo stesso vale per l'autore. Rimbaud il poeta, il veggente, il viaggiatore, il commerciante d'armi, l'esploratore. Rimbaud arrogante e violento, dolce, paziente, premuroso. Rimbaud uomo bambino. Rimbaud figlio del Sole. Paul Verlaine che intesse con Rimbaud un importante sodalizio umano e artistico, lo descrisse così: «L'uomo era alto, ben fatto, quasi atletico, con un viso perfettamente ovale da angelo in esilio, i capelli castani sempre in disordine e gli occhi di un inquietante azzurro pallido».