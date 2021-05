La manifestazione "L'ape in città" in Prato della Valle a Padova

La manifestazione si svolgerà domenica 6 giugno 2021 nella meravigliosa cornice di Prato della Valle a Padova, e sarà dedicata al miele, prodotto naturale delle api. L'evento è organizzato dall'Associazione Apicoltori Patavini A.P.A. PAD. e Veneto a Tavola, in collaborazione con gli assessorati al Commercio e Ambiente del Comune di Padova.

Il programma dell'evento prevede una mostra fotografica sulla straordinaria vita delle api, laboratori per bambini in tutta sicurezza, con distribuzione di bustine di semi di fiori e piante mellifere, e piccole degustazioni guidate gratuite di mieli monovarietali. Non ultimo, il ricco mercatino “Bontà & Benessere”, con la presenza degli apicoltori padovani, che proporranno mieli e derivati, ed altri operatori con prodotti alimentari tipici, articoli erboristi e salutistici, e di artigianato.

Per l’intera giornata, presso lo stand dell’associazione saranno a disposizione gli esperti apistici dell’A.P.A. Pad., che vi guideranno alla scoperta delle api e del valore dei prodotti dell’alveare. La manifestazione ha lo scopo di far conoscere ed apprezzare sempre più le proprietà del miele per la nostra alimentazione quotidiana e sopratutto l’importanza delle api nell’impollinazione delle piante, anche nel nostro territorio, e nel mantenimento della biodiversità ambientale.

Orari della manifestazione: dalle ore 9.30 alle ore 19.

Informazioni e contatti

A.P.A. Pad. - Mail: segreteria@apapadpadova.it - tel. 049 8685762

Veneto a Tavola: www.venetoatavola.it - info@venetoatavola.it - tel. 335 6033639.

