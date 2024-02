Torna a riaprirsi Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, ecco tutte le iniziative in programma

Venerdì 23 febbraio è il giorno della Riapertura di Villa dei Vescovi, Bene del FAI - Fondo italiano per l’ambiente ETS a Luvigliano di Torreglia, a pochi chilometri da Abano Terme e dall’area termale dei Colli Euganei.

Le visite

La Villa è visitabile dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17). Tornano anche le visite guidate ad orario fisso, in programma nei fine settimana, alle ore 11, 12, 15 e 16.

Con l’arrivo del bel tempo la visita a Villa dei Vescovi si trasforma in una occasione ideale per scoprire le sue affascinanti sale affrescate, passeggiare nel suo Brolo di 3,5 ettari, rilassarsi nelle sue logge con vista sui Colli Euganei, scoprire la sua storia che affonda le radici ai tempi dell’Impero Romano ma anche godere delle particolarità e chicche dell’ambiente che l’avvolge grazie alla nuova proposta multimediale

E dopo l’apertura di questo fine settimana saranno “i peccati di gola” a caratterizzare il primo appuntamento del calendario di eventi 2024 con il “Mercato in Corte: prodotti del territorio a Villa dei Vescovi” che domenica 3 marzo proporrà una vetrina sui formaggi dei Colli euganei grazie alla presenza di alcuni tra i più eccellenti produttori di prodotti caseari locali e altre realtà artigianali ambasciatori della ruralità del territorio.

Ancora una volta il Bene del Fondo per l’Ambiente italiano sui Colli euganei sposa la cultura enogastronomica del territorio e ciò grazie alla forte sinergia creata con due significative realtà locali: la Strada del Vino dei Colli Euganei e la Condotta Slow Food Bassa Padovana e Colli Euganei.

L'appuntamento di domenica 3 marzo è nella corte all'italiana della Villa (ore 10 - 18), dove anche quest’anno ad ogni prima domenica del mese saranno “messi in scena” e raccontati i prodotti del territorio, per conoscere, scoprire, degustare e acquistare le grandi eccellenze locali. Sarà occasione per esplorare un prodotto diverso attorno al quale si svilupperà non solo la scelta degli espositori, ma anche il menù del Bistrò e le conferenze proposte durante la giornata.

E se l’ouverture tocca i formaggi va segnalata la preziosa e significativa presenza di altri rappresentanti della gastronomia e ruralità del territorio: Villa dei Vescovi anche quest’anno si propone come palcoscenico ideale per chi voglia conoscere la ricchezza e la varietà dei prodotti dei Colli Euganei e delle zone limitrofe, raccontati dalla voce di chi li produce. Per l'occasione il Bistrò di Villa dei Vescovi realizzerà un menu a tema, da degustare sulle terrazze della Villa, utilizzando i prodotti in vendita nel Mercato. Da non perdere le conferenze, i laboratori per bambini e le masterclass proposte durante la giornata

Come arrivare a villa dei Vescovi:

Auto: Per chi arriva da Venezia: Uscita Padova Ovest; imboccare la tangenziale, Corso Australia, uscita 6 direzione Colli Euganei; proseguire per circa 10 km in direzione Teolo. Superare Praglia e dopo la rotatoria prendere la strada con l’indicazione Luvigliano. Dal casello la distanza è di 20 km circa.

Per chi arriva da Verona: Uscita Grisignano di Zocco, seguire Strada Regionale 11 Padana Superiore direzione Montegalda.

Autostrada A13 Bologna-Padova: Uscita Terme Euganee, proseguire per Montegrotto Terme, Torreglia e infine seguire le indicazioni. Dal casello la distanza è di 15 km circa. Le auto possono parcheggiare al parcheggio gratuito in via Roberto Ferruzzi, a 350 m dalla Villa. I bus possono parcheggiare in Piazza Mercato a Torreglia.

In treno: Per raggiungere la Villa, la stazione di riferimento è Abano Terme (che dista 9 km da Luvigliano di Torreglia). Da lunedì a venerdì sono attivi 10 collegamenti con Venezia/Padova e 5 nei giorni festivi.

Dalla stazione è possibile prendere un bus di linea (Linea Colli AT o ATL fino alla fermata “Tito Livio 8” di Luvigliano di Torreglia).

In autobus: L'azienda di riferimento per il servizio urbano di Padova ed extraurbano della zona termale è Busitalia S.p.A. La linea da seguire è “Linea Colli” ATL oppure TL: da Padova (Stazione FS), da Abano Terme (Piazza Sacro Cuore), Montegrotto (Stazione FS). Info sugli orari degli autobus: www. fsbusitaliaveneto.it

In bicicletta: Da Montegrotto: pista ciclabile fino a Luvigliano. Arrivati al Comune di Torreglia, tenere la destra seguendo sempre la Strada Provinciale; l'ultimo tratto è caratterizzato da strada mista ma tranquilla.

Anello ciclabile dei Colli Euganei (64 km). Deviazione per Villa dei Vescovi; a Bresseo uscire per Via Cà Boldi e proseguire per Via Liviana. (3 km di strada mista ma tranquilla).

Info

Villa dei Vescovi, Via dei Vescovi 4, Luvigliano di Torreglia (PD); tel. +39.049 9930473

https://fondoambiente.it/luoghi/villa-dei-vescovi

faivescovi@fondoambiente.it

https://fondoambiente.it/luoghi/villa-dei-vescovi/eventi

https://www.facebook.com/events/264860486450951/

https://www.facebook.com/villadeivescovi

https://ticket.fondoambiente.it/events/villa-dei-vescovi/villa-dei-vescovi

Foto articolo da comunicato stampa