"Arthur Rambo - Il blogger maledetto", proiezione gratuita al Piccolo Teatro

Martedì 30 gennaio alle ore 20.45 al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) proiezione ad ingresso gratuito di "Arthur Rambo - Il blogger maledetto" film in tematica educativa, programmato -come ogni anno nella settimana della festa di Don Bosco- dal Piccolo Teatro, in collaborazione con la Parrocchia Dom Bosco e il Circolo Noi Oratorio Don Bosco.

Invitati in primo luogo genitori, educatori, animatori e tutto coloro i quali hanno a cuore l'educazione dei ragazzi e dei giovani, che saranno aiutati dalla visione del film per riflettere, anche con un breve scambio di idee al termine della proiezione, sulle insidie e le opportunità della comunicazione virtuale.

Karim D. è un giovane scrittore franco-maghrebino di successo, cresciuto nelle banlieue, vezzeggiato e acclamato da case editrici e lettori, fino al giorno in cui si scopre che con lo pseudonimo di Arthur Rambo, storpiatura del famoso poeta maledetto Arthur Rimbaud aggiornato all’eroe popolare Rambo, è anche un blogger che scrive testi xenofobi, razzisti e reazionari...

Questo appuntamento, seppur tradizionale al Piccolo, quest'anno segna anche l'inizio del percorso formativo parrocchiale per genitori (e per chi ha a cuore l’educazione di ragazzi e giovani) dal titolo “Chi comunica educa", che ha in calendario, tra febbraio ed aprile, tre incontri con degli esperti in materia educativa.

Info su www.piccolo-padova.it

Foto articolo da Facebook