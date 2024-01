Ascanio Celestini in “Rumba”, lo spettacolo per la rassegna Arti Inferiori al Piccolo Teatro di Padova

Con il nuovo anno riprendono al Piccolo Teatro gli appuntamenti con la rassegna ARTI INFERIORI 2023/24, promossa ed organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con la collaborazione del Circuito Multidisciplinare Arteven / Regione del Veneto e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Ancora acquistabile il Mini abbonamento per 5 spettacoli a euro 70.

Lunedì 15 gennaio ore 21

Lunedì 15 gennaio ore 21 al Piccolo Teatro in palcoscenico ASCANIO CELESTINI con la sua ultima creazione: Rumba - L'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato, musica e voce di Gianluca Casadei, voce di Agata Celestini e immagini dipinte di Franco Biagioni. Nella notte di Natale del 1223 Francesco ha fatto nel piccolo paese di Greccio il suo primo presepe. Un bue, un asino e una mangiatoia. Niente altro. Serviva mostrare che Gesù era nato povero. In un paese povero, un posto di poveri. Celestini ha incontrato gli abitanti del paese e delle sue frazioni, per raccogliere storie di vita. Un po’ registra e trascrive, un po’ tiene un diario. Perché? Perché dalla trascrizione delle interviste e dalla memoria possiamo trovare una qualità che serve a scrivere un testo che abbia il calore della biografia. Così nasce questo spettacolo. Francesco si chiama Giovanni. Nasce da una madre francese quando il padre sta in Francia a vendere stoffe pregiate. Così lo chiamano “francesco”, insomma un figlio francese che si legge tanti libri della letteratura cavalleresca. Diventa cavaliere o vorrebbe diventarlo, va in guerra, ma finisce in galera. Quando esce dal carcere deve ricostruire le case dei nobili che il popolo ha cacciato da Assisi e impara a fare il muratore. Così diventa il santo che impara a ricostruire la Chiesa di Dio in terra. Ma perché Francesco ci affascina ancora dopo otto secoli? E dove lo troveremmo oggi? Tra i barboni che chiedono l’elemosina nel parcheggio di un supermercato? Tra i facchini africani che spostano pacchi in qualche grande magazzino della logistica?

“Quante sono le stelle nel cielo? Così tante che non si possono contare. Quante sono le stelle nel cielo? Comincia a contarle. Una, due, tre. Arrivi a cento, centocinquanta. Poi perdi il conto. Non si possono contare perché sono tante e stanno tutte sparpagliate". Il grande affabulatore del teatro italiano, personaggio-narratore dello spettacolo, entra in scena pronunciando queste parole.

Prossimi eventi in programma

Il programma prosegue con GIORGIO MARCHESI - il 23 gennaio - nel doppio ruolo di Mattia Pascal e Adriano Meis de Il fu Mattia Pascal dal romanzo di Luigi Pirandello, adattamento dello stesso Giorgio Marchesi che firma anche la regia assieme a Simonetta Solder. VLADIMIR LUXURIA il 15 febbraio è protagonista di Princesa, scritto e diretto da Fabrizio Coniglio a partire dalla storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque. La compagnia PEM Potenziali Evocati Multimediali, il 4 marzo , mette in scena Antigone e i suoi fratelli, adattamento e regia di Gabriele Vacis. Il 19 marzo è la volta di Babilonia Teatri in Pietre Nere di Enrico Castellani e Valeria Raimondi con la collaborazione artistica di Francesco Alberici. La stagione si chiude l’ 11 aprile con l’esibizione di Anbeta Toromani con Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez in Preludes Danze al pianoforte, coreografia di Massimo Moricone con musica dal vivo della pianista Sofia Vasheruk che suona le melodie dei più bei preludi di Chopin, Debussy e Rachmaninov, uniti al vigore di Bach Inizio spettacoli ore 21.00

Mini abbonamento a 5 spettacoli euro 70.

Biglietti intero euro 18 - ridotto euro 15 per Rumba, Il fu Mattia Pascal e Princesa; intero euro 15 - ridotto euro 13 per gli altri spettacoli.

Riduzioni per giovani fino ai 30 anni, studenti con tessere “Studiare a Padova Card” e soci Coop Alleanza 3.0.

Prevendita biglietti online su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita e presso il Piccolo Teatro nei giorni e orari della campagna di vendita degli abbonamenti.

Vendita in Teatro il giorno dello spettacolo due ore prima dell’inizio. Biglietteria Piccolo Teatro (Via Asolo, 2) aperta dalle ore 16 alle 19 nei giorni indicati per vendita abbonamenti e biglietti.

Informazioni

Arteven Tel. 337 1318087 - www.myarteven.it/.

Comune Di Padova Settore Cultura e Turismo - Manifestazioni e spettacoli Tel. 049 8205611 - manifestazioni@comune.padova.it

Info web

https://www.myarteven.it/rassegne/padova-arti-inferiori-20232024/rumba/padova-rumba-15012024-2100