“Pietre nere", lo spettacolo per la rassegna Arti Inferiori al Piccolo Teatro di Padova

Arti Inferiori è la rassegna teatrale arrivata alla XX edizione, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con Arteven, e che giunge quest'anno alla ventesima edizione. L'edizione 2023-2024 della Rassegna porterà sul palco del Piccolo Teatro testi di Giorgio Gaber e Ascanio Celestini ma anche di Luigi Pirandello, le coreografie di Massimo Moricone e i versi di Euripide e Sofocle, per indagare le pagine della variegata identità umana e delle sue molteplici espressioni.

Martedì 19 marzo 2024

BABILONIA TEATRI

Pietre nere

di Enrico Castellani e Valeria Raimondi

con la collaborazione artistica di Francesco Alberici

Pietre Nere è lo spettacolo risultato dell’indagine condotta sul territorio di Asti all’interno di Casa Mondo, progetto vincitore del Bando Art Waves di Compagnia San Paolo.

Per la creazione di Casa mondo sono invitati cinque artisti alla creazione di un’opera. A ciascuno di loro viene chiesto di scegliere uno dei luoghi di indagine affinché sulla base della conoscenza e dell’incontro ne restituisca un’opera artistica. Attraverso questo processo creativo prende vita uno spettacolo teatrale all’interno del quale i materiali ricevuti sono voci, suoni, immagini in grado di nutrire la composizione e la riflessione.

Dall’articolo di Walter Porcedda – Gli stati generali: I Babilonia leggono e reinterpretano. Aggiungono specialità a una ricerca su un valore fondante per la vita come è la casa. L’approccio è quello di chi si mette in gioco regalando pezzi consistenti di umanità ad un mondo in piena crisi di affetti e incertezze del futuro. Lo sguardo è compassionevole. Attento a quella che è la cornice del nostro presente.

Ingresso

Incontro per spettacolo: martedì 19 marzo, alle ore 18 . Babilonia Teatri incontrerà il pubblico presso il Piccolo Teatro. L'ingresso è libero previa prenotazione al seguente link: CLICCA QUI

Biglietti per gli altri spettacoli

Intero 15 euro

Ridotto 13 euro

*Riduzioni valide per Under30, studenti con tessere “Studiare a Padova Card” e soci Coop Alleanza 3.0.

PREVENDITA BIGLIETTI dall’11 dicembre presso il Piccolo Teatro nei giorni e orari della campagna di vendita degli abbonamenti e online su vivaticket.com e relativi punti vendita.

VENDITA BIGLIETTI il giorno dello spettacolo due ore prima dell’inizio.

BIGLIETTERIA PICCOLO TEATRO (Via Asolo, 2)

Dalle ore 16 alle 19.

Info

Comune di Padova - Settore Cultura e Turismo

Tel. 049 8205611

Mail: manifestazioni@comune.padova.it

Info web

https://www.myarteven.it/rassegne/padova-arti-inferiori-20232024/pietre-nere/padova-pietre-nere-19032024-2100

https://www.vivaticket.com/it/ticket/pietre-nere/226479