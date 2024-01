Giorgio Marchesi in “Il fu Mattia Pascal”, lo spettacolo per la rassegna Arti Inferiori al Piccolo Teatro di Padova il 23 gennaio 2024

Arti Inferiori è la rassegna teatrale arrivata alla XX edizione, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con Arteven, e che giunge quest'anno alla ventesima edizione. L'edizione 2023-2024 della Rassegna porterà sul palco del Piccolo Teatro testi di Giorgio Gaber e Ascanio Celestini ma anche di Luigi Pirandello, le coreografie di Massimo Moricone e i versi di Euripide e Sofocle, per indagare le pagine della variegata identità umana e delle sue molteplici espressioni.

Martedì 23 gennaio 2024 | ore 21

Giorgio Marchesi

Il fu Mattia Pascal

dal romanzo di Luigi Pirandello

adattamento di Giorgio Marchesi

drammaturgia musicale eseguita dal vivo da Raffaele Toninelli

regia di Giorgio Marchesi e Simonetta Solder

«Per raccontare le vicende di Mattia Pascal - si legge nelle note di regia - abbiamo voluto sperimentare un linguaggio che potesse essere accessibile e appetibile a tutti, anche e soprattutto alle nuove generazioni. (…) Abbiamo scelto un punto di vista vitale, dinamico e divertito di questo “caso davvero strano”». Giorgio Marchesi interpreta i due protagonisti, Mattia Pascal e Adriano Meis, accompagnato dal musicista al contrabbasso. Non abbiamo voluto ambientare il testo precisamente nei primi anni del secolo scorso, abbiamo preferito traslarlo e trascinarlo lungo il ‘900 per assecondare la contemporaneità dei temi trattati nell’opera: grande la contemporaneità dei temi trattati nell’opera: il rapporto con la propria identità, oggi moltiplicata dai tanti “profili” con cui quotidianamente comunichiamo sui social, ma anche la rinascita, dopo lo sconvolgimento delle nostre vite negli ultimi anni.

Il programma prosegue con GIORGIO MARCHESI - il 23 gennaio - nel doppio ruolo di Mattia Pascal e Adriano Meis de Il fu Mattia Pascal dal romanzo di Luigi Pirandello, adattamento dello stesso Giorgio Marchesi che firma anche la regia assieme a Simonetta Solder. VLADIMIR LUXURIA il 15 febbraio è protagonista di Princesa, scritto e diretto da Fabrizio Coniglio a partire dalla storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque. La compagnia PEM Potenziali Evocati Multimediali, il 4 marzo , mette in scena Antigone e i suoi fratelli, adattamento e regia di Gabriele Vacis. Il 19 marzo è la volta di Babilonia Teatri in Pietre Nere di Enrico Castellani e Valeria Raimondi con la collaborazione artistica di Francesco Alberici. La stagione si chiude l’ 11 aprile con l’esibizione di Anbeta Toromani con Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez in Preludes Danze al pianoforte, coreografia di Massimo Moricone con musica dal vivo della pianista Sofia Vasheruk che suona le melodie dei più bei preludi di Chopin, Debussy e Rachmaninov, uniti al vigore di Bach.

