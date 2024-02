“Antigone e i suoi fratelli", lo spettacolo per la rassegna Arti Inferiori al Piccolo Teatro di Padova

Arti Inferiori è la rassegna teatrale arrivata alla XX edizione, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con Arteven, e che giunge quest'anno alla ventesima edizione. L'edizione 2023-2024 della Rassegna porterà sul palco del Piccolo Teatro testi di Giorgio Gaber e Ascanio Celestini ma anche di Luigi Pirandello, le coreografie di Massimo Moricone e i versi di Euripide e Sofocle, per indagare le pagine della variegata identità umana e delle sue molteplici espressioni.

Lunedì 4 marzo 2024

GABRIELE VACIS

PEM POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI

Antigone e i suoi fratelli

tratto da Fenicie di Euripide e Antigone di Sofocle

adattamento e regia di Gabriele Vacis

scenofonia e ambienti di Roberto Tarasco

cori a cura di Enrica Rebaudo

«Antigone e i suoi fratelli mette in scena uno dei personaggi femminili più importanti della storia del teatro attraverso due tragedie: Fenicie di Euripide e Antigone di Sofocle, perché – scrive Vacis nelle sue note - conoscendo gli antefatti è possibile comprendere meglio le scelte della protagonista. Antigone nel corso dei secoli, dei millenni, è stata il simbolo della rivoluzione ma anche della conservazione più oscurantista. negli ultimi anni, per esempio, era di moda prendere le parti di Creonte: Antigone potrebbe essere la sorella di un capomafia che pretende funerali con i fuochi d’artificio per il fratello assassinato e Creonte il giudice che nega l’autorizzazione. All’epoca dei tragici, nel quinto secolo avanti Cristo, in Grecia, Stavano inventando la democrazia. (…) Sono questi i classici, comprendono la cosa e il suo contrario, contengono i paradossi, sono specchi che riflettono gli sguardi di un’epoca.»

