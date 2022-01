Artigianiamo Padova: speciale San Valentino

Torna "Artigianiamo a Padova" che apre subito le danze con lo "Speciale San Valentino". Il weekend dal 11 al 13 febbraio Piazza Capitaniato si veste dei colori delle creazioni degli Artisti Artigiani di Arti Itineranti! Per la vostra scelta di regali originali, pezzi unici e fatti col cuore. Vi aspettiamo! E vi ricordiamo che le emozioni continuano, seguite il calendario e venite a trovarci alla Corniceria in via Piacentino e al Temporary Store in Via Santa Lucia.

