Domenica 21 APRILE 2024 PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA “ASSAPORA ROVOLON” con degustazioni presso le aziende in collaborazione con il COMUNE DI ROVOLON.

11°edizione

10 km a km zero

Vi aspettiamo alla nostra passeggiata enogastronomica, giunta alla sua 11esima edizione, che si terrà domenica 21 aprile 2024, con partenza da Piazza degli Alpini a Rovolon (PD). Vi attenderà una piacevolessima giornata da vivere in natura fra buon cibo e buon vino! Scoprirete le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e degusterete le eccellenze del territorio. Le aziende vitivinicole in collaborazione con i ristoratori di Rovolon, infatti, vi accoglieranno per trascorrere una giornata in allegra compagnia, tra sentieri, boschi e prati offrendovi il meglio dei prodotti della nostra terra.

Regalatevi questa esperienza unica, fra il profumo dell'erba fresca, l'atmosfera rilassata, l'allegria di nuove amicizie e la gioia di passare del tempo di qualità con i propri cari. Il tutto, immersi nella meraviglia naturale dei Colli Euganei, godendo del loro splendore e dei loro frutti, sapientemente valorizzati dalle aziende del territorio.

1° tappa

Partenza PIAZZA DEGLI ALPINI, ROVOLON

Colazione



2° tappa

CASA DI CAMPAGNA IL BUCANEVE

Antipasto primaverile a km zero

Vino: Pinello Antichi Reassi Frizzante IGT, az.ag. Reassi

In collaborazione con IL CIUFFO VERDE



3° tappa

RISTORANTE DODO – GOLF CLUB FRASSANELLE

Primo piatto: Pasticcio classico alla bolognese

Vino: Marzemino Bianco Frizzante Igt Veneto, Az. Ag. Al Contadino



4° tappa

PARCO FRASSANELLE

Secondo piatto: spezzatino di manzo con piaselli

Vino: Cabernet, Az. Ag. Pigafetta

In collaborazione con AZ. AG. VALLE MADONNINA

Tappa panoramica

in esclusiva le suggestive GROTTE ARTIFICIALI del Parco Frassanelle



5° tappa

LOCALITA' CAVA SPINAZZOLA

Piattino di formaggi a km zero

Vino: Raboso Az.Soc.Ag. Monte Viale

In collaborazione con LATTEBUSCHE



6° tappa

RIFUGIO ALPINI

Dolce

Vino: Fior d'Arancio DocG Spumante dolce, Az. Vit. Vigne al Colle

In collaborazione con Ristorante "MONTEGRANDE"



7° tappa

arrivo PIAZZA DEGLI ALPINI, ROVOLON

Caffè

con la preziosa collaborazione delle Associazioni del territorio

Le iscrizioni si chiuderanno domenica 14 aprile 2024.

La quota di partecipazione è di 38 euro

Per Bambini fino a 12 anni 25,00 Euro. Per bambini da 0 a 3 anni GRATIS

È possibile iscriversi online compilando il modulo dalla pagina: https://www.incollitour.it/assapora-rovolon-2024/

L'iscrizione diventerà definitiva nel momento in cui verrà inviata alla mail: info@incollitour.it, la distinta del pagamento della quota di iscrizione con Bonifico Bancario a favore di: Giro dei Colli IT87Z0306967684510779161337 con causale: “Quota iscrizione AssaporaRovolon + Cognome e nome”.

Prenotazione cliccando qui https://forms.gle/ccgFgpP7Cq7GssnC6



Foto In.Colli Tour