"Be Comics!" il festival del fumetto al padiglione 7 della fiera di Padova

Be Comics! 2022, la più importante manifestazione dedicata alla cultura pop e all’intrattenimento geek di tutto il Veneto, tra le più attese del Nord Italia, torna, dopo due anni, finalmente dal vivo in Fiera di Padova. Be Comics! è il festival dedicato al mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento geek e anche dei videogame, dell’esport, il tutto impreziosito da tanti momenti di show. L’edizione 2022, la prima organizzata da Fandango Club Creators, raccoglie l’eredità del passato e la espande verso confini finora inesplorati, per una tre giorni ricca di sorprese in grado di soddisfare qualunque appassionato. L’appuntamento è dal 18 al 20 marzo 2022 nell’ampio Padiglione 7 del quartiere fieristico di Padova e nelle aree limitrofe e sarà aperto tutti e tre i giorni dalle 10 alle 20. Disponibili da oggi in prevendita e in numero limitato, i biglietti sono acquistabili su becomics.it, un’occasione davvero da non perdere per tutti gli appassionati!

Da sempre il Veneto viene definito “Porta d’Oriente”, una finestra affacciata sul mondo asiatico che ancora oggi mantiene un rapporto speciale con la regione grazie ai legami che è riuscita a tracciare nel corso dei secoli a Est del Mediterraneo. Per questo motivo, il tema scelto per l’edizione 2022 è “Viaggio ad Oriente”, come conferma Fabrizio Savorani, Head of Content di Fandango Club, che dichiara: “È proprio sulla base di questo legame secolare che abbiamo dedicato Be Comics! al Paese del Sol Levante. Anime e manga, infatti, sono fenomeni culturali e di mercato in tutto l’Occidente e le vendite di questo genere di prodotti sono in crescita ovunque. Il settore del fumetto in Italia è, anch’esso, con vendite che nel 2021 sono triplicate, in continua espansione, trainato dal fenomeno dei manga giapponesi, spesso ai vertici delle classifiche ufficiali. Non potevamo non tenere conto di questa impennata di interesse tra le giovani generazioni!”.

Anche il manifesto ufficiale di Be Comics! richiama questo tema, grazie all’interpretazione di Mario Alberti, artista triestino di fama internazionale. Grandi illustratori si sono alternati nella realizzazione del manifesto nei primi tre anni di vita della fiera e Alberti si inserisce perfettamente in questo contesto, con un’opera dal grande impatto narrativo. Si tratta di una viaggiatrice spaziotemporale che veste un battlesuit caratterizzato dall’emblema di Padova, di ritorno da un viaggio nei mondi della fantasia, svela il suo volto “serenissimo” al pubblico, levando l’elmo leonino del proprio esoscheletro. Mario Alberti, autore di Nathan Never, Senzanima per Sergio Bonelli Editore ma anche per MARVEL, DC Comics e per il mercato francese, è naturalmente il primo grande ospite confermato a Be Comics!.

«La conferma di un evento in presenza importante come BeComics! è un segnale positivo per la ripresa delle attività fieristiche» dichiara Antonio Santocono, presidente di Fiera di Padova. «Una manifestazione originale e innovativa che, già forte del successo registrato nelle precedenti edizioni, ha un grande potenziale di crescita grazie alla sinergia tra Fiera di Padova e Fandango Club ed è di grande attrattività per le giovani generazioni e gli appassionati di cultura pop».

La tre giorni sarà ricca di talk e spettacoli che animeranno il Main Stage, con le presentazioni delle novità editoriali direttamente dagli autori, ma anche musica, spettacoli e soprattutto cosplay. Il cuore della fiera è rappresentato dall’area destinata ai comics, dove gli editori di fumetti e libri di narrativa, di genere e illustrati saranno presenti con i loro stand espositivi, portando i volti più noti del settore in contatto diretto con i loro appassionatissimi fan. La cultura dell’immagine troverà spazio anche nell’Artist Alley, un’area dedicata a mostre a tema comics e manga che riserverà grandi sorprese per tutti gli amanti della nona arte. Infine, non possono certo mancare i videogiochi, a cui è riservata una Gaming Area con console e postazioni gioco per tutti i gusti con alcuni dei titoli più amati dai giocatori. Spazio anche alle competizioni, protagoniste dell’Esportshow, un’area dedicata al gaming competitivo con tornei e sfide senza esclusione di colpi, con la partecipazione dei più importanti tournament organizer e dei team più di successo del panorama esport italiano.

Il programma, con i nomi dei protagonisti e degli ospiti è in via di definizione e sarà disponibile a partire dai prossimi giorni sulle piattaforme digitali di Be Comics! e su becomics.it. Il conto alla rovescia è partito, l’appuntamento con il mondo nerd è alle porte, agli appassionati non resta che segnare in rosso sul calendario il 18, 19 e 20 marzo. La passione torna protagonista a Fiera di Padova per tre giorni di puro divertimento!

Biglietti

Fino al 17 marzo:

giornaliero in prevendita 15 euro;

giornaliero ridotto (bambini da 6 a 11 anni) 10 euro.

Disponibile dal 18 marzo:

giornaliero 18 euro.

Ingressi gratuiti

Ingresso gratuito per bambini con età inferiore ai 6 anni compiuti e persone diversamente abili. Il biglietto omaggio potrà essere richiesto ale classe dell’evento durante i giorni di manifestazione mostrando un documento d’identità e l’eventuale certificato di disabilità.

Cosplayer

I cosplayer che si presenteranno in costume all’evento potranno acquistare il proprio titolo di ingresso al prezzo scontato di 12 euro. NOTA BENE: Lo sconto viene applicato solo se ci si presenta in cassa con un costume completo (non solo maschera o accessori). Non verrà considerato il costume se non indossato ma contenuto solo in valigia o in borsa.

Info web