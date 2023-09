“Beautifood Novel”, a Padova l’evento dedicato ai novel food e agli alimenti innovativi

Il 23 ottobre 2023, Padova diventerà il palcoscenico dell'innovazione culinaria grazie a BeautiFood Novel, un evento senza precedenti dedicato ai novel food e alimenti innovativi.

L'obiettivo principale di BeautiFood Novel è quello di offrire visibilità e spazio di espressione a startup e aziende che stanno ridefinendo il concetto stesso di alimentazione. Questo evento unico nel suo genere vuole sostenere il progresso di questa rivoluzione culinaria, fornendo un'arena per il confronto tra le menti più creative e le imprese che stanno forgiando il futuro del cibo. BeautiFood Novel rappresenta un'occasione senza paragoni per esplorare le innumerevoli opportunità che i nuovi alimenti possono offrire e per spingere l'Italia verso un ruolo di rilievo in questa importante evoluzione del settore alimentare.

Dove

Le Village by CA Triveneto

Piazza Giacomo Zanellato, 23

35131 a Padova

Programma dell'evento

13 - Ingresso

14 - 14.30 - Benvenuto e Introduzione

14.30 - 15.15 - Tavola rotonda con Esperti

15.15 - 15.45 - Pausa caffè e networking

15.45 - 16.15 - Showcooking

16.30 - 18 - Presentazione delle startup

18 - 19.30 - Aperitivo e networking

19.30 - Ringraziamenti e chiusura

I protagonisti dell'evento

Tra gli speaker di spicco alla tavola rotonda troviamo Antonio Iannone, membro fondatore dell'Associazione Agrifood-tech Italia; Mario Roccaro, Programme Manager Education presso EIT Food; Riccardo Bottiroli, fondatore di Developeat e Foreverland che ci raggiungerà dall’Olanda; e Stefania Bottinelli, giornalista basata a Londra ed esperta in carne coltivata e alimenti vegani.

Le startup partecipanti includono SQUP s.r.l., Oriza, M&M GREENCARE s.r.l., Fucibo Italia s.r.l. Foreverland Foods s.r.l. e Planted Foods AG tutte dedite a introdurre innovazioni rivoluzionarie nel settore alimentare.

Ulteriori note

BeautiFood Novel nasce da un'idea di Ilenia Buiatti, Food PM e Food Marketing Consultant, in collaborazione con Pamela Adediwura, Product Marketing Manager, Andrea Zurini, Digital Innovation Consultant, e Agenzia di Comunicazione Lattebianco.

Biglietti

I Ticket sono acquistabili sul sito https://beautifoodnovel.com/ o su eventbrite (https://www.eventbrite.com/e/biglietti-beautifood-novel-720301550327?aff=ebdsshcopyurl&utm-campaign=&utm-content=&utm-medium=&utm-source=&utm-term= ) a prezzo scontato fino al 30 settembre

Informazioni

Per ulteriori dettagli o richieste di interviste, contattare:

Ilenia Buiatti

Telefono: +39 348 3760458

E-mail: info@ileniabuiatti.it

Foto articolo da comunicato stampa