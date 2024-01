Arriva la Befana in piazza della Repubblica a Cadoneghe

Sabato 6 gennaio, dalle ore 15, in piazza della Repubblica a Cadoneghe (in caso di maltempo appuntamento all’Auditorium Ramin in via Dorigotti) si attenderà l’arrivo della Befana con la simpatia di Andrea Roncato (noto attore comico di programmi TV e film cult degli anni 80 e 90) accompagnato da amici musicisti, giocoliere e mangiafuoco.

Arriverà quindi l’amata vecchina con calzette e dolcetti per i bambini buoni, concludendo così il contenitore di eventi che si è protratto per oltre un mese.

In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'Auditorium Ramin in via Rigotti 2.

Info web

Info alla pagina Facebook “Merry Christmas Cadoneghe 2023”

https://www.facebook.com/comune.cadoneghe/

https://comune.cadoneghe.pd.it/notizie/2351599/arriva-befana-6-gennaio-2024-piazza-repubblica

Foto articolo da post Facebook