Bhagavad Gita - Lettura integrale

L'incontro tra un testo sacro e i sapori millenari di una terra come l'India. La Bhagavad Gita è il centro ideale del Mahabharata, il grandissimo poema epico indiano, e il testo induista più conosciuto al mondo. “È un libro talmente trascendentale che uomini di ogni fede, età e clima possono leggerlo con rispetto e trovarvi i principi delle rispettive religioni.” (Mahatma Gandhi) La Gita, conosciuta anche come Bhagavadgitopanisad, è un grande classico della spiritualità.

Si tratta di un poema dialogato di settecento versi, in diciotto canti corrispondenti ai capitoli XXV-XLII del sesto libro dell’epopea sulla battaglia tra Pandava e Kaurava narrata nel Mahabharata. Un modo per terminare la giornata rilassando corpo e mente. Il "Canto del Divino", nella lettura di Fabio Gemo, ci porterà tra i profumi e i sapori di mistici e divinità dell'India antica. Un ambiente dove incontrarsi assieme nell'ascolto delle parole sacre di uno dei testi più influenti della religiosità indiana.

6 incontri, il venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.0

Primo incontro venerdì 22 marzo

Posti limitati - solo su prenotazione

