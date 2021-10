Un’originale esposizione delle biciclette da lavoro al mercato coperto di Campagna Amica

Ci sono la bici del lattaio e del panettiere, quella del fruttivendolo e quella del “gainaro” che ogni giorno consegnava le uova fresche, ma anche quella del pescivendolo, dell’arrotino, del calzolaio e di altri commercianti che praticavano la consegna a domicilio o artigiani che offrivano i propri servizi direttamente a casa. Queste storiche biciclette, che raccontano gli antichi mestieri portati casa per casa, sono le protagoniste dell’originale esposizione allestita domani, mercoledì 6 ottobre, al pomeriggio dalle 15 alle 19 al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova in via Vicenza 23.

I tutor di Coldiretti Padova hanno messo a punto l’inedita esposizione in collaborazione con la Pro Loco di Saccolongo e i volontari che hanno volentieri prestato le loro biciclette, veri e propri pezzi storici che raccontano il nostro territorio e il Veneto di appena qualche decennio fa, quando in città come in campagna le consegne dei prodotti alimentari avvenivano sulle due ruote. Un passato non troppo lontano di cui i nostri nonni conservano un vivo ricordo.

I clienti del mercato contadino di Campagna Amica potranno ammirare le biciclette sapientemente restaurate e conservate e farsi anche una foto ricordo in compagnia degli agricoltori che hanno abbellito le bici con i prodotti del territorio. Sarà anche l’occasione per fare la spesa a “km zero” direttamente dai produttori, scoprire le tipicità di stagione e del nostro territorio e ricevere informazioni sulle iniziative proposte (laboratori, degustazioni, show cooking…) dal Mercato Coperto di Campagna Amica Padova nei giorni di apertura, ogni mercoledì pomeriggio e ogni sabato mattina.

Info web

https://www.facebook.com/campagnamicapadova

Foto articolo da comunicato stampa

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...