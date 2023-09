“Biutyful”: sfilata di moda, musica dal vivo e dj set danza a Noventa Padovana il 22 settembre 2023

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1015285212839086/

In programma venerdì 22 settembre, dalle 20.30, in piazza Europa a Noventa Padovana la manifestazione “Biutyful”. Non mancheranno la musica con l'animazione di Radio Stereo Citta', la sfilata di moda e tanto divertimento. In più, in programma anche la semifinale per l'elezione di Miss Blumare.

Possibilità di prenotare gratuitamente il posto a sedere fino ad esaurimento posti scrivendo via WhatsApp al nr 3756897360,

