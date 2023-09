"Biutyful stile": moda e gusto a Noventa Padovana

Sfilata di moda accompagnata dalla danza classica/moderna e latino - americano, selfie reel 360 per giocare e divertirsi, Radio Stereocittà con DJset fino all'1 per rendere questo evento una vera festa: 20 le modelle che sfileranno per la semifinale del concorso nazionale Blumare , in passerella con i costumi da bagno, gli abiti casual e poi il look elegante, la madrina in abito da sposa e ancora sorprese

Cantina Italiana e l'associazione culturale Open Mind di Noventa Padovana vi aspetta, riserva il tuo posto GRATUITO whatsapp 375 6897360 (fino ad esaurimento).