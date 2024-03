Luca Zaia, Carlo Cottarelli, Patrizia Caraveo, Don Dante Carraro: gli appuntamenti del Book Week di Trebaseleghe

Scopri i protagonisti degli incontri: il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l'economista Carlo Cottarelli, il direttore di Medici con l’Africa Cuamm Don Dante Carraro, il direttore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica Patrizia Caraveo, il romanziere e sceneggaitore Matteo Strukul e i giornalisti Federico Fubini, Rita Querzè e Marco Panara

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto in sala su: www.bookweektrebaseleghe.it

La Book Week di Trebaseleghe (PD) è un Festival del libro che si svolge da venerdì 12 a domenica 14 aprile. Un fine settimana pieno di grandi autori di narrativa, giallistica ma anche di saggistica economica si alterneranno sul palco lasciando sempre un momento finale per le domande del pubblico. La Book Trebaseleghe è promossa da Il Mattino di Padova, il Comune di Trebaseleghe, Librerie ItalyPost. La manifestazione è realizzata con il sostegno di Grafica Veneta. Gli incontri sono ad accesso libero fino ad esaurimento posti.

GLI INCONTRI DAL 12 AL 14 APRILE

Venerdì 12 aprile / ore 18-19

LA RIVOLUZIONE DELL'HAMBURGER. DALLA CARNE AL VEGETALE. IL CASO KIONE (Post Editori)

— Auditorium di Trebaseleghe

Via Don Orione 2

Intervengono

Marco Panara, giornalista la Repubblica Affari & Finanza e autore del libro

Lucilla Titta, nutrizionista IEO-Istituto Europeo Oncologia

Albino Tonazzo, fondatore e amministratore delegato Kioene

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

È l’alba di un giorno del 1988 pochi chilometri fuori San Paolo. Albino e Stefano Tonazzo, due giovani padovani nel settore della macellazione, sono giunti nella capitale del Brasile per visitare alcuni impianti di carne e valutarne l’importazione. Dal crinale di una collina spunta una fila sterminata di camion carichi di soia, regina delle proteine vegetali, che diventerà mangime: essiccata, verrà portata in Italia per nutrire animali destinati alla macellazione. Albino intuisce che il modello alimentare basato sul consumo di proteine animali non sarebbe stato più sostenibile. Questa consapevolezza segna l’inizio di una storia che quasi trent’anni dopo porterà il Gruppo Tonazzo a diventare, con il marchio Kioene, il leader in Italia e Spagna nella produzione di alimenti freschi a base di proteine vegetali.

Venerdì 12 aprile / ore 21-22

DONNE E LAVORO. RIVOLUZIONE IN SEI MOSSE (Post Editori)

— Auditorium di Trebaseleghe

Via Don Orione 2

Intervengono

Maurizio Castro, Commissario Gruppo ACC

Silvana Fanelli, segretaria regionale Cgil Veneto

Rita Querzè, giornalista Corriere della Sera e autrice del libro

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

In trent’anni non è migliorato niente o quasi, che cosa fare? Piccoli passi avanti, ma ora è necessaria una spinta in più. Serve per le donne che hanno bisogno di autonomia economica, per le famiglie che hanno bisogno del doppio reddito e per il Paese che ha bisogno di più figli e più Pil. Per raggiungere il risultato bisogna lavorare su due fronti: riforme dall’alto e cambio di mentalità dal basso. Mai da sole, sempre con gli uomini. Il lavoro è difficile da conciliare con la maternità e per le donne la libertà di lavorare non esiste: devi ancora scegliere se lavorare o fare figli. Le donne continuano a fare il 70% del lavoro domestico gratuito, per cambiare qualcosa ci vorranno 100 anni. Nel settore privato le donne guadagnano il 16,5% in meno degli uomini, che cosa fare: potenziare la certificazione di genere, più trasparenza come in UK.

Sabato 13 aprile / ore 15-16

FA' PRESTO VAI PIANO. LA VITA È UN VIAGGIO PASSO A PASSO (Marsilio)

— Auditorium di Trebaseleghe

Via Don Orione 2

Interviene

Luca Zaia, presidente Regione Veneto e autore del libro

Conduce

Nicola Cesaro, vicecaposervizio Il Mattino Padova

A metà degli anni Ottanta Luca Zaia era un diciottenne che si affacciava alla vita senza mai aver messo piede fuori dalla provincia. Forte dei suoi sogni di ragazzo, tra le certezze di un’esistenza scandita dai ritmi della natura e le incognite di un mondo tutto da scoprire, si troverà di fronte una realtà ben più complessa di quella del paese da cui è partito. Con la distanza della maturità e lo stile scanzonato dei racconti d’avventura, rievoca il viaggio in cui per la prima volta ha posato uno sguardo consapevole su se stesso e sulla vita, per consegnare ai giovani convinzioni e valori che lo guidano tuttora. Ripercorrendo tappa dopo tappa i luoghi di quell’avventura, confronta le possibilità di oggi con le difficoltà di ieri, le speranze di una generazione e le promesse della storia, tra intuizioni e desideri, aspettative e fuoriprogramma.

Sabato 13 aprile / ore 17.30-18.30

L'ORO E LA PATRIA (Mondadori)

— Auditorium di Trebaseleghe

Via Don Orione 2

Interviene

Federico Fubini, vicedirettore Corriere della Sera e autore del libro

Conduce

Maria Gaia Fusilli, redattrice VeneziePost

Il 20 settembre 1943 alle quindici e trenta un manipolo di ufficiali nazisti varca la soglia di palazzo Koch, elegante sede della Banca d’Italia. Fra loro c’è il tenente colonnello delle ss Herbert Kappler, comandante dello spionaggio hitleriano. I tedeschi presentano le loro richieste al governatore Vincenzo Azzolini: vogliono l’oro della Banca d’Italia, tutto l’oro. In quel momento, nei suoi caveaux, l’istituto di via Nazionale ne custodisce quasi 120 tonnellate. Un solo uomo, all’interno della banca centrale, decide di opporsi e organizza un sofisticato inganno per impedire ai nazisti di trafugare la ricchezza degli italiani. Si chiama Niccolò Introna, è un dirigente di settantacinque anni, un fervente valdese che tiene sermoni alle comunità di fedeli nei giorni di festa.

Sabato 13 aprile / ore 21-22

DENTRO IL PALAZZO (Mondadori)

— Auditorium di Trebaseleghe

Via Don Orione 2

Interviene

Carlo Cottarelli, economista ed editorialista italiano, ex direttore del dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale, autore del libro

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Carlo Cottarelli offre una testimonianza senza filtri del suo percorso al Senato, scrutando da vicino le criticità, le inefficienze e le opportunità mancate che ha incontrato lungo il cammino. Attraverso le pagine del suo nuovo libro, l’autore getta luce sullo stato attuale delle istituzioni politiche, partendo da due episodi che hanno segnato profondamente il suo percorso personale. Nel descrivere le pratiche all’interno del parlamento, denuncia il loro bizantinismo, evidenziando l'allontanamento sempre più marcato dei cittadini dalla partecipazione politica. Inoltre, Cottarelli condivide per la prima volta la sua esperienza nel tentativo di formare un governo dopo le elezioni del 2018, offrendo così una panoramica esaustiva del suo coinvolgimento diretto nella politica italiana.

Libro in uscita il 2 aprile

Domenica 14 aprile / ore 11.30-12.30

L'OSCURA MORTE DI ANDREA PALLADIO (Rizzoli)

— Auditorium di Trebaseleghe

Via Don Orione 2

Interviene

Matteo Strukul, romanziere, sceneggiatore italiano e autore del libro

Conduce

Fabrizio Brancoli, vicedirettore Gruppo Nem

Vicenza, 14 febbraio 1569. Leonida di Andrea della Gondola, un giovane intemperante e tormentato, partecipa alla festa di San Valentino presso il palazzo di Alessandro Camera e, tra melodiose danze e ricchi banchetti, seduce la moglie del padrone di casa. Tra i due uomini scoppia un litigio feroce durante il quale Alessandro Camera muore accoltellato. Ma quella che sembra l’ennesima sanguinosa lite della Vicenza rinascimentale si rivela un affare molto più grosso. Leonida infatti è il figlio di Andrea Palladio, il più celebre architetto della Serenissima. E proprio nel momento del suo massimo splendore artistico, per Andrea, padre e marito fedele, la sfida quotidiana diventa proteggere Leonida e il resto della famiglia, perché nella città delle faide, dell’Inquisizione e della peste che non lascia scampo, nessuno è al sicuro.

Domenica 14 aprile / ore 15.30-16.30

TROPPA LUCE FA MALE. I PERICOLI DELL'ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE (Edizioni Dedalo)

— Auditorium di Trebaseleghe

Via Don Orione 2

Interviene

Patrizia Caraveo, direttore di ricerca Istituto Nazionale di Astrofisica e autrice del libro

Conduce

Antonio Maconi, fondatore Goodnet Territori in Rete

L’illuminazione artificiale è una delle più grandi conquiste della nostra società, ma anche uno degli interventi più pervasivi degli esseri umani sull’intero pianeta. Oltre a impedirci di godere dello spettacolo del cielo stellato, la presenza delle luci artificiali modifica l’habitat di piante e animali. Negli esseri umani, l’illuminazione artificiale inibisce la produzione della melatonina alterando il nostro ritmo circadiano, disturbando il ciclo del sonno e contribuendo all’insorgere di patologie. Occorre prendere coscienza di questi problemi e imparare a rispettare la notte utilizzando un’illuminazione del colore giusto, non eccessiva, direzionale e intelligente, accesa solo quando serve. Così facendo, contribuiremo a difendere la biodiversità, ma avremo anche un beneficio economico grazie al risparmio di energia.

Domenica 14 aprile / ore 18-19

AFRICA, ANDATA E RITORNO a cura di Medici con L'Africa CUAMM (Laterza)

— Auditorium di Trebaseleghe

Via Don Orione 2

Interviene

Don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm e autore del libro

Conduce

Silvia Bergamin, giornalista Il Mattino di Padova

«Ho toccato con mano i limiti a cui loro sono abituati, al punto da non farci caso, da pensare che quella sia la normalità, limiti di fronte ai quali non si sono mai fermati. Stando lì, in effetti, ci si accorge che è tutto perfettamente visibile, eppure non lo si nota: una volta dentro, una volta parte della squadra, non sono gli spazi ristretti e riuniti a sorprendere e a frenarci, non il fatto che non esistano le stanze, che ci sia solo ‘la stanza’ il valore dell’impegno di ciascuno lì rende tutto secondario, in quanto, in compenso, c’è la vita, che è sempre speranza di fronte alle sofferenze e alle difficoltà.» Nel racconto sincero e a tratti duro dei giovani volontari a volte la distanza di opportunità e risorse appare difficile da colmare, eppure ogni giorno si possono spalancare spazi di incontro e di condivisione.

