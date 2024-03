A Borgoricco la presentazione del libro "Cesco Tomaselli. Viaggi reportage, avventure di un inviato speciale"

"Cesco Tomaselli. Viaggi reportage, avventure di un inviato speciale", Edizioni BeccoGiallo

Il volume a fumetti, realizzato su iniziativa del Comune di Borgoricco con il patrocinio della Regione del Veneto, è stato scritto da Nicoletta Masetto, giornalista e membro della giuria del Premio giornalistico dedicato a Tomaselli, e disegnato da Matteo Mancini e Irene Carbone. E' dedicato alla vita e alle imprese di Cesco Tomaselli, uno dei giornalisti italiani più importanti di sempre, nato a Venezia nel 1893, inviato speciale per il Corriere della Sera per quasi quarant'anni, sulle cui pagine ha raccontato i più grandi eventi del Novecento, dall'incredibile vicenda della spedizione del Dirigibile Italia di Umberto Nobile (al cui disastro Tomaselli scampò fortunosamente nella veste di unico inviato) alla Campagna d'Etiopia, dalla battaglia sul fiume Don durante la Seconda Guerra Mondiale fino all'ascesa di Mao Zedong in Cina. Il libro, che ospita la prefazione del presidente della Fondazione Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli e pubblicato dalla casa editrice padovana BeccoGiallo, verrà presentato in anteprima nazionale sabato 23 marzo alle ore 11.30, con ingresso libero, presso il Teatro Aldo Rossi di Borgoricco in occasione della trentasettesima edizione della Mostra del Libro.

