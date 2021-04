Brit Floyd -The Pink Floyd Tribute Show in concerto al Gran teatro Geox

Acclamati in tutto il mondo come “The World’s Greatest Pink Floyd show” e dopo essersi esibiti davanti a milioni di fan, tornano in Italia i Brit Floyd con un tour esclusivo.

Le prime date annunciate ed in vendita sono:

Venerdì 22 ottobre 2021 ore 21.30 - Gran Teatro Geox - Padova

Sabato 23 ottobre 2021 ore 21.30 - Gran Teatro Morato - Brescia

Domenica 24 ottobre 2021 ore 21 - Teatro Repower - Milano

Mercoledì 27 ottobre 2021 ore 21 – Nuovo Teatro Verdi - Montecatini

Continua …

I biglietti sono disponibili in presale dal 7 aprile 2021 a partire dalle ore 10 su www.ticketmaster.it e negli altri canali abituali Fastickets e Ticketone da sabato 10 Aprile 2021 dalle ore 12.

Molto più che una semplice tribute band dello storico gruppo inglese, i Brit Floyd rappresentano per molti il più grande spettacolo live al mondo che porta sul palco le canzoni dei Pink Floyd, portano dal vivo “un viaggio emozionale coerente e perfetto nell’universo dei Pink Floyd. I dettagli sono minuziosi dalle musiche alle luci: tutto è più che perfetto, anche la passione che esce dal palco”.

Dal loro esordio a Liverpool nel 2011, i Brit Floyd si sono esibiti in oltre 1000 spettacoli facendo il giro del mondo con tour sold out in Europa, Nord e Sud America e Medio Oriente. I loro show sono stati ospitati in alcuni dei luoghi più iconici al mondo tra cui la prestigiosa Royal Albert Hall di Londra, il maestoso Red Rocks Amphitheatre di Denver, Colorado, lo storico Greek Theatre di Los Angeles e ‘The Showplace of the Nation’ il Radio City Music Hall di New York.

I Brit Floyd sono ormai un fenomeno riconosciuto in tutto il mondo, il più grande tributo dal vivo dei Pink Floyd che, con tanto di schermo circolare, luci, laser e gonfiabili, riesce a ricreare fedelmente la magnificenza della scenografia dell’ultimo tour dei Pink Floyd del 1994.

Il loro spettacolo è un’esperienza sensoriale! “Uno show rock che è pura perfezione!” – LA Times “Magnifico…un capolavoro” – Ticketmaster

Info web

Per maggiori informazioni: https://zedlive.com/

https://zedlive.com/evento/live-brit-floyd/