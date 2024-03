La caccia alle uova al Castello di San Pelagio

Pasqua si avvicina, e così come accade ormai da molti anni in Inghilterra, il coniglietto Easter Bunny è arrivato in Italia per nascondere tantissime uova in diverse location e far divertire i bimbi con una super CACCIA ALLE UOVA! Siete pronti? Nelle settimane che precedono la Pasqua trasformiamo il parco del Castello di San Pelagio nel “PARCO DELLE UOVA”! Due super giornate all’aria aperta, all’insegna degli odori e colori della primavera e delle tradizioni pasquali, partendo da una tradizione radicata nella cultura anglosassone conosciuta come “Egg Hunt” che consiste nel cercare uova colorate, be nascoste da un furbo coniglietto bianco, tra prati e cespugli!

Un percorso di un’ora tra giochi e natura, condotto dagli animatori de “Il Bosco delle Meraviglie”, che vi porteranno alla scoperta del parco delle uova, ma non prima di ascoltare la storia del nostro piccolo coniglietto in difficoltà! Insieme leggeremo la sua storia, comporremo le orecchie da coniglio e disegneremo i baffetti con gli appositi trucchi (atossici e anallergici per i bimbi)! Cestini alla mano, seguendo gli indizi lasciati dal coniglietto pasquale, giungeremo al parco delle uova dove scoveremo tre tipologie di uova: uova per giocare, ovetti di cioccolato e un uovo per l’attività creativa!

Ci recheremo poi nell’area laboratorio per colorare le uova!

Ecco il programma dettagliato:

TRASFORMAZIONE DEI PICCOLI CONIGLI: ogni bimbo indosserà le orecchie da coniglietto, e gli verranno fatti dalle animatrici i baffetti con trucchi anallergici

EGG HUNT: muniti di piccoli cestini, i coniglietti si recheranno nel parco dove dovranno cercare 3 tipo di uova: ovetti di cioccolato da portare a casa, ovetti colorati per lo svolgimento di un gioco e uova da decorare

GIOCHI CON LE UOVA COLORATE

LABORATORIO DI DECORAZIONE delle uova

Date: 23 e 24 Marzo. Orari del sabato: ore 14; 15; 16; 17. Orari della domenica: ore 11; 12, 14; 15; 16; 17.



Costi Caccia Uova + Visita Castello e Museo:

– Ticket Baby 2-4 anni compresi: 10 euro

– Ticket Baby 5-12 anni compresi: 17 euro

– Ticket Adulti: 12 euro

Nel ticket è compresa la partecipazione dei bimbi alla Caccia alle Uova e l’accesso al Castello e all’area museale per adulti e bambini, a prezzi agevolati rispetto ai costi di biglietteria, ovvero quelli sopra riportati. Nello specifico è compreso l’ingresso a:

– Museo del Volo

– Parco delle Rose e dei Labirinti

– Active-book (giochi ed esperienze interattive per ragazzi)

Gli eventi si svolgeranno anche in caso di pioggia.