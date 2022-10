Caccia al tesoro per adulti: "Il mistero di Lucrezia Obizzi, un Halloween alternativo"

Cosa è accaduto a Lucrezia Obizzi? È vera la leggenda del fantasma del Castello del Catajo? Il più famoso caso di cronaca nera del ‘600 veneto ha tanti sospettati e le vicende storiche non sono ancora chiare. Vuoi cercare di conoscere il caso della marchesa padovana nella sera di Halloween? Un'attività strutturata con un percorso da poter fare da soli, in coppia o con un gruppo di amici: un po' "caccia al tesoro" per adulti e un po' indagine investigativa. Ci saranno indizi da raccogliere con il proprio smartphone attraverso QRcode, per ricostruire le vicende che hanno portato all’assassinio della nobildonna aggirandoci tra i saloni affrescati, le terrazze panoramiche ed il parco storico. Al termine dell’attività, degustazione di un bicchiere di vino della cantina La Mincana.

BIGLIETTI: 16 euro a persona. Per l’occasione, trucco e maschere a tema sono i benvenuti!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Altre info e prenotazione (gratuita) a questo LINK: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-mistero-di-lucrezia-obizzi-un-halloween-alternativo-440805670627.

NB – l’attività è pensata per un pubblico di adulti (13 +).