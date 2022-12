Cantanatale Padova: un grande coro per i bambini di Pediatria, raduno Porta Portello

Prezzo non disponibile

C’è un bimbo con un palloncino che, a mano della sua mamma, si avvicina alla sede della Pediatria di Padova. Quel palloncino, che rappresenta la speranza di guarire, gli sfugge dalla manina e si perde nel cielo.

Il video

Vola su, verso il tetto della Pediatria. Ed è su quel tetto che accade il ‘miracolo’: camici che sfilano, vociare che si diffonde nei corridoi, gambe che salgono veloci le scale. Ed eccoli, i medici della Pediatria di Padova che ogni giorno si prendono cura dei piccoli pazienti ricoverati, sul tetto dell’ospedale a cantare Feliz Navidad nel nuovo video che lancia il Cantanatale 2022. Con loro c’è la Renna Cometa ed è lei, mentre la notizia dell’insolito coro sul tetto della Pediatria si diffonde rapidamente in città fino ad arrivare all’ufficio del Sindaco, ad acciuffare il palloncino prima che voli via e a riportarlo nella manine del bimbo, come i medici che ogni giorno, con il loro lavoro, donano speranza e cura.

L'evento

Per il 2022 il video del Cantanatale è ideato da Superfly Lab con la regia di Matteo Menapace e da sabato 3 dicembre è disponibile sul canale youtube del Cantanatale e su tutti i social della manifestazione. La canzone scelta è Feliz Navidad nella versione italiana adattata nel 2019 da Leandro Barsotti e Giorgio Pavan: simboleggia il ritorno della manifestazione in presenza, senza restrizioni, nella domenica che precede il Natale. Quest’anno è il 18 dicembre e l’appuntamento per il corteo che andrà a cantare sotto le finestre di Pediatria sarà dalle 9 a Porta Portello a Padova.

«Grazie»

«Torna il Cantanatale per i bimbi della nostra Pediatria. Una grande festa che i tempi difficili della pandemia hanno purtroppo fermato” annuncia il Direttore Generale Azienda Ospedale Università di Padova Giuseppe Dal Ben. “Finalmente con tanto entusiasmo medici, infermieri e volontari possono regalare un momento di allegria ai piccoli pazienti per i quali sono preziosi anche solo pochi momenti di vita normale. È bello che tutta la città di Padova si unisca in un simbolico abbraccio alla nostra Pediatria. Un grazie riconoscente a chi si è dedicato alla preparazione del Cantanatale e ai padovani e alle padovane che il prossimo 18 dicembre verranno nel giardino della Pediatria a regalare un sorriso. Io ci sarò!»

Un messaggio di forza

«Mi ha molto divertito e mi ha fatto piacere partecipare a questo videoclip che promuove il Cantanatale” commenta il Sindaco della Città di Padova Sergio Giordani. “Una bella iniziativa, sincera e coinvolgente, che ci permette di essere vicini ai bambini ricoverati, in un momento speciale dell’anno, nel quale tutti abbiamo bisogno di sentire affetto attorno a noi. Quindi partecipiamo tutti al Canta Natale, più grande sarà il nostro coro sotto le finestre dell’Ospedale, più forza avrà il messaggio d’amore che dal nostro cuore arriverà ai piccoli pazienti».

La partecipazione

Cantanatale è una manifestazione libera, gratuita e aperta a tutti che ha come obiettivo quello di testimoniare insieme, con il cuore e con la voce, la vicinanza ai bimbi e le bimbe ricoverati in ospedale a Padova e simbolicamente in tutte le Pediatrie d'Italia. ??

Cantanatale 2022

Cantanatale 2022 è un progetto sociale ideato da Leandro Barsotti e realizzato dal Comitato Cantanatale presieduto da Francesca Trevisi, realizzato grazie al contributo di Comune di Padova, Tigotà, Work Service Group, Ghiraldo & Autoin, Alì Supermercati, Blowtherm ed Eurointerim e alla collaborazione dell’Associazione Bas Bleu.Radio Company è media partner.

Info web

https://www.cantanatale.it/

https://www.facebook.com/events/668366724895659/

https://www.facebook.com/cantaNatale

https://www.youtube.com/@cantanatale1420

Foto articolo da evento Facebook e da comunicato stampa